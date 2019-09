Liberečtí strážníci budou na začátku školního roku měřit rychlost

Kvůli začátku školního roku a návratu školáků do ulic chystají liberečtí strážníci jako každý rok tradiční opatření. Jak ráno, tak odpoledne dohlédnou na provoz u vybraných škol. „Vedle toho v prvním týdnu plánujeme i měřit rychlost. Nedělali jsme to, ale je to nutné,“ popsal ředitel městské policie Ladislav Krajčík.

Liberečtí strážníci hlídkují u škol a přechodů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Kozohorský

Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka je cílem především prevence. „Strážníci by začít měřit preventivně a tak trochu ostentativně, aby si řidiči začali dávat pozor," uvedl Zámečník. Řidiči si podle něj musí uvědomit, že překračování rychlosti není v pořádku. „Zkoumali jsme, jak se povolená rychlost v obci dodržuje, a zjistili jsme, že se na některých místech stává, že většina řidičů limit nedodržuje," řekl primátor. Příkladem je podle něj například padesátka na Hodkovické ulici, kde rychlost během měření překročilo šedesát procent automobilů. Strážníci k měření využijí kromě běžného radaru také například takzvaný dopravní sčítač. „To je zařízení, které měří jednak zatíženost dopravy a jednak měří rychlost," popsal Krajčík. V ulici Dobiášova na sídlišti v Rochlici je umístěný také pevný dopravní radar. Kromě strážníků se na pohyb dětí u škol zaměří i státní policisté. „K dohledu na přechodech se připojí také deset dobrovolníků v rámci projektu Dozor seniorů na přechodech pro chodce," doplnil mluvčí města Jan Vrabec. V rámci tohoto projektu pomáhají s hlídkami na kritických přechodech senioři v reflexních vestách.

Autor: Adam Fogl