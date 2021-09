U příležitosti stého výročí založení Československé obce legionářské pořádá její liberecká jednotka tematickou výstavu v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Na čtyřicet panelů zachycujících často dramatickou historii jednoho z pilířů československé státnosti bude k vidění od 14. září do 8. října 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.