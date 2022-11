Propojení provozu metra a umění nebude už jen hudbou budoucnosti, ale stane se skutečností. Postarají se o to architekti Petr Stolín a Alena Mičeková a umělec Jan Stolín. Ti zvítězili v soutěži, kterou pro Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) organizovaly Czechdesign a Metroprojekt Praha. Hodnotícím kritériem totiž nebyla jen cena zakázky, ale důraz se kladl i na kvalitu architektonického řešení. „V téměř padesátileté historii pražského metra se vůbec poprvé hledalo řešení stanice v mezinárodní architektonické soutěži,“ sdělil náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr.

V konkurenci šesti týmů nakonec uspěl ateliér Petr Stolín Architekt, který porotu zaujal netradičním konceptem úzkého propojení dopravní stavby a umění. „Chtěli jsme přijít s něčím novým a překročit očekávání. „V soutěžních podmínkách nás zaujalo, že nešlo jen o obyčejnou výzdobu prostoru metra, ale byl to architektonicky-výtvarný úkol. Něco takového vůbec není obvyklé,“ zdůraznil držitel ocenění Architekt roku 2021 Petr Stolín. Plánovaná zastávka se tak promění v regulérní galerii s galerijním povozem a parkem soch na střeše. „Byl to radikální přístup, jak propojit metro s kulturní institucí a uměním. Máme radost z toho, že jsme to dokázali prosadit a uspěli jsme,“ doplnil proděkan Fakulty umění a architektury TUL Jan Stolín.

Celý koncept vystihuje motto „konečná nemusí být konečná“. Autoři chtějí, aby se stanice stala živým místem, které nebude jen vyzdobené, ale aby se umění stalo přímo součástí provozu metra. „Chceme, aby na konečnou lidé jezdili za uměním, ale aby umění také bezděky působilo i na cestující, kteří prostor využívají jen k přepravě,“ podotkl proděkan Stolín.

Stavba ještě počká

Podle hlavní architektky metra z Dopravního podniku hlavního města Prahy Anny Švarc by se architektura, design a funkcionalita měly navzájem doplňovat a být v rovnováze. Především pro nejstarší stanice metra v centrální části Prahy byl typický důraz na architektonickou kvalitu. „S vítězem pracujeme na adaptaci jeho architektonického návrhu do reality běžného provozu metra. Jsme přesvědčeni, že se nám společnými silami podaří skloubit priority obou stran a výsledkem bude úsporná, skromná, udržitelná, k životnímu prostředí šetrná, ale přitom elegantní a architektonicky zajímavá stanice metra,“ uvedl vedoucí jednotky Stavby a tratě metra DPP Ondřej Krulikovský.

Úspěch libereckého tria ocenil i děkan Fakulty umění a architektury Osamu Okamura. „Pro výuku architektonického navrhování na uměleckých školách je klíčové, aby jejími vedoucími byli zkušení praktici s výjimečnou vlastní tvorbou v oboru. Jsem rád, že se u nás na Fakultě umění a architektury TUL mohou studenti setkávat s nejlepšími českými tvůrci, kteří jim pomáhají najít vlastní cestu k dobré architektuře. Architektuře, která je nejen krásná, ale i skvěle slouží,“ dodal.

Na architektonickou studii naváže zpracování dokumentace pro umístění stavby a inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí. Následovat bude zpracování žádosti o stavební povolení, s jehož souhlasem se počítá do konce roku 2024. Po vypsání soutěže na zhotovitele by se mělo začít se samotnou stavbou v roce 2026. Ta poběží v koordinaci s připravovanou výstavbou parkovacího domu pro 600 aut a nových autobusových zastávek. Depo Zličín bude zároveň jednou z mála povrchových stanic pražského metra a bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen řidičům parkujícím v novém parkovacím domě typu P+R, ale také cestujícím z příměstských linek.