Na začátku dubna proběhne v libereckém tunelu tradiční jarní údržba, během které bude doprava na silnici I/35 svedena vždy do jednoho pruhu. Informoval o tom mluvčí Libereckého kraje Jan Mikulička.

Liberecký tunel. Ilustrační foto. | Foto: Deník

„V termínu od 4. do 5. dubna přibližně do 20 hodin bude zcela uzavřen tubus ve směru na Prahu a od osmé večerní 5. dubna do 7. dubna dojde k uzavření tubusu ve směru na Děčín,“ uvedl Mikulička.