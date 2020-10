Tradiční podzimní údržba libereckého tunelu na silnici I/35 začne ve čtvrtek 22. října. S omezením musí řidiči počítat do neděle 25. října. Doprava bude vždy převedena pouze do jednoho tubusu tunelu. S částečnou uzavírkou musí řidiči počítat i na silnici I/13 mezi Kunraticemi u Cvikova a Jablonném v Podještědí, Lvovou, kde dochází k souvislé údržbě vozovky a opravě propustků a odvodnění.

Liberecký tunel. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Od čtvrtka do neděle bude probíhat čištění, mytí a sanace betonových konstrukcí libereckého tunelu. Během dopravního omezení v tunelu bude Ředitelství silnic a dálnic ČR opakovaně sledovat zatížení nosných konstrukcí tunelu pro sběr dat na projekční přípravu k rekonstrukci. Od 22. do 23. října bude zcela uzavřen tubus ve směru na Prahu a od 23. do 25. října dojde k uzavření tubusu ve směru na Děčín. Ukončení dopravního omezení se předpokládá nejpozději 25. října ve 22 hodin.