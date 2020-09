Sběrné místo v ulici Dr. M. Horákové změnilo otevírací dobu. Po prázdninovém režimu zahajuje standardní provoz.

Sběrný dvůr. Ilustrační foto. | Foto: archív Deníku

Provozní doba sběrného dvora je od pondělí do neděle od 8.00 do 20.00. Během otevírací doby má dvůr dvě pauzy, první do 12.00 do 12.30 a druhou od 16.30 do 17.00. Ve Státních svátcích je sběrné místo uzavřeno.