Jubilejní 40. ročník soutěže psů O liberecký pohár proběhl v sobotu 18. září v areálu Kynologického klubu Liberec – Pavlovice.

Jubilejní 40. ročník soutěže psů O liberecký pohár. | Foto: Liberecký kraj

Již šestnáctým rokem je soutěž i memoriálem Josefa Velechovského a Rudolfa Bárty. „Jsou to jedni ze zakládajících členů našeho klubu a poválečné kynologie na Liberecku vůbec. Tímto jim alespoň chceme vzdát čest a dík za to, co zde vybudovali a jak se zasloužili o rozvoj kynologie na Liberecku,“ řekl předseda klubu a ředitel soutěže Jiří Kolář.