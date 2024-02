/FOTO, VIDEO/ Protesty ani petice nepomohly a před patnácti lety padl jeden z libereckých symbolů. Obchodní dům Ještěd, který vznikal podle návrhu architektů Karla Hubáčka a Miroslava Masáka v letech 1970 až 1979, doteď žije ve vzpomínkách libereckých občanů. Mezi ně patří i patriot Tomáš Forejt, který má rád technické věci a výzvy.

3D model obchodního domu Ještěd. | Video: Jiří Louda

Jak sám se smíchem přiznal, rád se zaobírá věcmi, které úplně nespadají do oborů, kterým se věnuje. Je vystudovaný chemik a provozuje velkoplošné obrazovky. „Dostal jsem od Ježíška knížku Už nejdu do Ještědu od Jiřího Jiroutka a vzápětí zjistil, že existuje papírový model. V tu chvíli jsem měl jasno, že udělám obchoďák,“ svěřil se Deníku kameraman s tím, že bez samotné knihy a vystřihovánky by to nezvládl.

3D model obchodního domu Ještěd tvoří bezmála dvě stě dílků, které podle vystřihovánky ve 3D programu vymodeloval do 3D podoby. Každý dílek pak vyexportoval do speciálních souborů a po té pomocí 3D tiskárny vytiskl a následně sestavil. Barevnost docílil výměnou filamentů, bez použití štětců a barev. Celá tvorba mu zabrala přibližně čtyři měsíce, nejdříve času věnoval samotnému modelování. „3D tiskárna pracuje na principu vrstvení, některé budovy jsem musel rozřezat, vytisknout zvlášť a následně přilepit. Celistvosti jsem dosáhl díky střeše,“ podotkl Forejt.

Aktuálně pociťuje euforii a radost, že se mu povedl model dokončit. Během tvorby si poctivě třídil soubory a dělal fotodokumentaci. „Udělalo by mi radost, kdyby se model objevil na veřejném místě, například v Severočeském muzeu. Na místě, kde si ho bude moci veřejnost prohlédnout,“ řekl tvůrce modelu s tím, že na Facebooku sklidil chválu od sledujících.

Podle něj byl bývalý obchoďák architektonicky výjimečnou budovou, která si takový konec nezasloužila. Dodnes lituje, že ho nenapadlo odnést si na památku cihličku. A má nějaké vzpomínky spojené s obchodním domem? „Když ho otevřeli, zabloudil jsem tam a museli vyvolávat maminku, ať si mě vyzvedne. A táta chodil do místní rybárny kupovat hejky a pak je doma smažil,“ uzavřel vyprávění Tomáš Forejt.