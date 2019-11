Přestože pravděpodobnost nákazy virem HIV či virovou hepatitidou z použité jehly je poměrně malá, často může její nález či dokonce poranění způsobit mezi lidmi značnou paniku. Co v takových případech dělat, popisuje kampaň liberecké organizace Maják a Most k naději s názvem Mýtus zvaný jehla.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kaboň Lukáš

O nálezu jehly by v prvé řadě měli lidé informovat buď městskou policii, nebo pracovníky terénních programů, případně liberecké K-centrum. „Pokud je to možné, počkejte na místě nálezu do příjezdu příslušných pracovníků či městské policie,“ radí kampaň. O stříkačku se díky tomu nikdo neporaní.