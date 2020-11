Od příštího týdne se mění úřední doba libereckého magistrátu.

Liberecký magistrát. | Foto: Deník/Jiří Stich

Pro občany byl doposud otevřený pouze v pondělí a středu v omezených časech. Nyní přidává úřad úterý a čtvrtek, kdy bude obsluhovat lidi od 8 do 10:30 a od 13:30 do 16 hodin. Tato otevírací doba bude trvat od 9. listopadu 2020 do konce trvání nouzového stavu.