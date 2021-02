Silnice v Libereckém kraji jsou pokryté sněhem. Místy napadlo 7 až 15 centimetrů, ojediněle i kolem 20 centimetrů nového sněhu. Lidé by měli být opatrní nejen na cestách, očekávají se komplikace v dopravě i při chůzi.

V Ostašovské ulici v Liberci se tvoří v polohách nad 300 m. n. m. sněhové jazyky. Situaci komplikují uvízlé kamiony na letních pneu. V ulici U Balvanu v Jablonci nad Nisou zasahuje částečně do jízdního pruhu porouchané osobní auto.

Velký spad sněhu komplikoval život nejen řidičům, ale i lidem spěchajících do práce. „Měl jsem problém dostat se do práce. V Železném Brodě, v mírném stoupání blokovaly silnici dva kamiony. Někteří kolegové do práce dorazili s více než dvouhodinovým zpožděním,“ přiblížil pětašedesátiletý Jan ze Železnobrodska. „Jezdím do práce autobusem, na Kokoníně jsem čekala půl hodiny, autobusy měly strašné zpoždění,“ přiblížila Jaroslava, která jezdí do práce stejným spojem pravidelně.

Jablonecká MHD hlásila ráno kvůli sněhu dílčí problémy. Silnice ve městě jsou s opatrností sjízdné, autobusy nabírají zpoždění cirka 10 až 15 minut. „Jezdíme i nejsložitější trasu z Jablonce na Maxov, tam je ta situace nejhorší, ale jsme stále v limitu zpoždění do čtvrt hodiny. Jsou ale i linky, které jezdí na čas. Problémy vznikají při návaznosti spojů,“ přiblížil ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar.

Problémy jsou kolem půl desáté dopoledne také u Vratislavic nad Nisou. Na silnici I/14 mezi Vratislavicemi a Lukášovem se tvoří dlouhé kolony. Silnice je špatně sjízdná. V Okrouhlé na Českolipsku byla neprůjezdná silnice 13, kterou kamiony zcela zablokovaly.

U obce Bílý Kostel nad Nisou na Liberecku, směr Hrádek nad Nisou, komplikovala provoz odstavená nákladní auta. Na místě řešily situaci sypače. V ulici Rampasova v Liberci na křižovatce s Puškinovou ulicí dopravu komplikovaly hned dvě dopravní nehody, srazila se tu dvě osobní auta a autobus s osobním autem. Nehody se obešly bez zranění.

Kvůli výstraze Českého hydrometeorologického ústavu je z preventivních důvodů v neděli do pondělních 18 hodin uzavřen úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny.