Původní cena byla 2 800 korun. „Testy děláme na základě platného výměru ministerstva, i když to je pro nás ztráta asi tisíc korun za jeden test,“ řekl mluvčí Krajské nemocnice v Liberci (KNL) Václav Řičář.

Testy, které využívají především pendleři jezdící za prací do ciziny, tak bude dotovat kraj. Ten je zároveň většinovým akcionářem nemocnice.

„Rada Libereckého kraje jednomyslně odsouhlasila návrh na pokračování PCR testů pro samoplátce za tuto podnákladovou cenu. Rozdíl mezi cenou testu stanovenou ministerstvem zdravotnictví a náklady nemocnic budeme požadovat po vládě,“ potvrdil náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Testování probíhá ve čtyřech páteřních nemocnicích kraje – v Liberci, Jablonci nad Nisou, Jilemnici a v České Lípě. „Jsem rád, že budeme schopni zajistit možnost PCR testování v Libereckém kraji pro samoplátce i přesto, že ministr zdravotnictví stanovil cenu, která je špatně nastavená. Nejde jen o test, ale také o práci,“ dodal Sobotka.

V Liberci se zatím podle mluvčího KNL nechalo otestovat 36 lidí. „Jsou to data do začátku tohoto týdne. Novější čísla zatím nemáme,“ vysvětlil Řičář. S požadavkem na dorovnání nákladů se hejtman Martin Půta obrátí přímo na premiéra Andreje Babiše.

„V současné komplikované situaci bohužel vláda občas vydává nařízení, která jsou v praxi obtížně aplikovatelná a v rozporu s ekonomickou realitou. Lidí, kteří překračují hranice, zejména za prací, je v našem regionu velké množství. Chceme jim samozřejmě umožnit nástup do práce bez toho, aby museli složitě shánět odběrové místo k provedení testu,“ řekl hejtman.

Nutnost prokázat se negativním testem na COVID-19 pro pendlery nahradila v ČR povinnost 14denní karantény. Ze začátku však tato povinnost způsobila značné komplikace lidem, kteří pravidelně překračují hranice.

Nejdřív to vypadalo, že se budeme muset nechat testovat několikrát za měsíc. Do Německa jezdím já i můj muž, a když jsme si to spočítali, vyšlo nám, že nás testy vyjdou na 12 tisíc za měsíc,“ řekla Deníku Alexandra E. „Nakonec naštěstí rozhodli, že stačí jeden test za 30 dní. To mně přijde jako rozumné, i když nikdo zatím neřekl, jak dlouho bude tato povinnost trvat,“ dodala.

Pravidla při překračování hranice jsou stejná jak pro Čechy jezdící pracovat do sousedních států, tak pro přeshraniční pracovníky jezdící pracovat do České republiky.

Obě skupiny musí předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, který nesmí být starší než 4 dny a potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání. Takto mohou fungovat po dobu 3O dní, pak musí předložit nový test.