Hejtmanství se rozhodlo dlouhodobě a systémově podpořit regionální certifikované výrobce. Vznikl portál www.lksobe.cz, jehož cílem je propagovat typicky české výrobky, místní potraviny, služby a tradiční akce. Zveřejnění a registrace je na stránkách zdarma, této možnosti už využila celá řada šikovných českých ručiček.

Do projektu se zapojila i maminka tří dětí Věra Najbrtová z Nového Boru, která tvoří panenky Nanynky. Dekorační panenky jsou ručně šité včetně přišívaných vlasů a vysoké 35 až 38 centimetrů.

Žena s jejich výrobou začala před dvěma lety během mateřské dovolené a letos v květnu získala Certifikát originálního výrobku Lužického a Máchova kraje. V druhém ročníku soutěže Regionální českolipský výrobek se v kategorii Oděvní a textilní tvorba umístila na druhém místě.

Vítaná pomoc

„Moc se mi líbila myšlenka Libereckého kraje pomoci všem regionálním výrobcům. V dnešní složité době je pro mě každá pomoc a možnost dát vědět o tom, co vlastně vyrábím, moc důležitá,“ ocenila Najbrtová s tím, že největší výhodu vidí v rozšíření okruhu potencionálních zákazníků.

Covid-19 jí vzal jistotu a nahradil ji strachem, zda bude o její výrobky zájem. Začala více přemýšlet, jak Nanynky vylepšit a co dalšího nabídnout. „Naopak jsem získala více času s dětmi a manželem. Navíc se mi dostala slova podpory, uznání i pochopení od zákaznic,“ zdůraznila tvůrkyně. I přes aktuální situaci má zatím napilno. „Vážím si toho, že i letos Nanynky udělají radost pod vánočním stromečkem,“ dodala Najbrtová.

Na území Libereckého kraje působí čtyři regionální značky – Regionální produkt Jizerské hory, Krkonoše originální produkt, Regionální produkt Český ráj a Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Každá značka má své logo a správce. K výrobkům v posledních letech přibyly také služby a zážitky.

Na webu jsou k dispozici čtyři kategorie: Dům a zahrada, Na sebe, Jídlo a pití a Zážitek. V tomto případě získá zájemce možnost vlastnoručně si vyrobit nůž, upéct chleba nebo vytočit hrnek na hrnčířském kruhu.

„Kraj chce ještě více a dlouhodobě zviditelňovat práci regionálních výrobců, které u nás máme. A to zvláště nyní, kdy všichni zažíváme opatření v souvislosti s koronavirem. Je důležité, abychom podali pomocnou ruku a podpořili všechny, kteří tvoří ze dřeva, kovu, textilu, skla, přírodních materiálů nebo vyrábí skvělé a chutné potraviny,“ řekl radní kraje Jiří Ulvr.

Přímý prodej jim radikálně klesl

Možnosti zvýšit povědomí o své práci využila i hlavní designérka a zhotovitelka produktů z ovčího rouna Marta Vrabcová Bayerová. Působí v rodinné firmě na výrobu modelů ptactva, kterou prezentují pod značkou Sparrows. Založili ji před třemi lety v Šimonovicích nedaleko Liberce. „Velkou výhodu představuje možnost propagace zadarmo. Aktuálně sice evidujeme nějaké objednávky, ale přímý prodej, který nám tvořil 60 % zisku, odpadl,“ povzdechla si Bayerová.

„V současné složité době by místním výrobcům pomohlo i to, kdybychom si řekli, že vánoční dárky nakoupíme právě u nich. V obchodních řetězcích nakupujeme například dřevěné hračky z Asie, přitom tu máme skvělé výrobce. Věřím, že si lidé najdou cestu na nový web a překvapí je, co všechno tu máme,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Květa Vinklátová.