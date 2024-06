Průzkum Místo pro život monitoruje kvalitu života obyvatel v Česku a slouží jako nástroj pro mapování úrovně životních podmínek. Celkové pořadí krajů je složeno ze dvou částí - ze dvou třetin o umístění rozhodují statistická data, třetinou se na výsledcích podílí sami obyvatelé prostřednictvím průzkumu spokojenosti se životem v kraji, kde bydlí. Jednotlivé kraje byly hodnocené v devíti kategoriích, celkové vítězství obhájila Praha, druhý skončil Jihomoravský a třetí Královehradecký kraj. „Turbulentní situace, kterými celá naše společnost za nedávnou dobu prošla, nás ovlivnily v celé řadě kritérií. Konkrétně řečeno, bojujeme například s inflací. Její růst vede ke zvyšování cen, což se například ve stavebnictví odráží v tom, že ne všechny plánované akce a projekty, se podaří uskutečnit. Situaci to v některých ohledech ztížilo třeba u rekonstrukcí silnic, které řidiči denně využívají k cestám domů či do zaměstnání. I to může být jednou z dílčích příčin tohoto jevu,“ okomentoval výsledek hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Region zabodoval v oblasti ekologie a životního prostředí díky vysokému podílu chráněných oblastí. Tento úspěch mile překvapil ředitele Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Ondřeje Petrovského. Podle něj se projevila práce mnoha spolků, jednotlivců i firem, které se o přírodu v našem regionu starají. Zároveň se daří zachovávat ta nejcennější místa a lidé i příroda to oceňují. „Nadace se o ochranu přírody a krajiny se stará už 30 let a myslím si, že je za námi vidět kus práce. Hlavně v samotných Jizerských horách, kterým jsme se věnovali ze všech sil v prvních 20 letech naší existence. V posledních letech se zaměřujeme ale i na další lokality, i když Jizerky zůstávají naší srdeční záležitostí,“ sdělil Petrovský s tím, že se soustředí na aktuálně nejpotřebnější projekty věnující se zvyšování biodiverzity lesních porostů a zadržování vody v krajině. „Věnujeme se už 10 let výsadbám druhově rozmanitých lesů na Liberecku a za tu dobu se podařilo i díky našim dárcům vysadit 375 tisíc stromků, na které naše nadace přispěla částkou přesahující 7,5 miliónu korun. Přímo v Jizerských horách jsme pomohli v několika vlnách Jizersko-ještědského horskému spolku s budováním přehrážek v rašeliništích, která nyní mnohem lépe zadržují vodu v krajině,“ doplnil.

Liberecký kraj je místo atraktivní pro turisty

Obyvatelé kraje dále ocenili, že je turisticky velmi atraktivní a přírodní zajímavosti, němí pamětníci dávné historie, kouzelné výhledy i romantická údolí jsou často jedinečné i v rámci celé republiky. „Nabídka je velmi pestrá, od kulturních akcí, přes zajímavé památky, až po zážitky z unikátních řemeslných provozů. Na své si přijdou i ti, kteří přijedou za sportem. Cyklisté zde najdou cyklotrasy různých obtížností, a také pěší turisté, ale i vodáci příležitosti pro své záliby,“ informovala náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Cestovní ruch v kraji má navíc pro letošní rok nové ambasadorky. Jsou to influencerky Naomi Adachi a Andre Antony. Po celý rok se budou věnovat propagaci míst přitažlivých pro turisty a zážitků v regionu. Naomi Adachi, která reprezentuje cílovou skupinu mileniálů, představí tři výlety zaměřené na gastronomické zážitky a pohodové výlety. Andrea Antony se bude soustředit na rodiny s dětmi a nabídne tipy na rodinné výlety.

Mezi pozitiva Libereckého kraje patří také podprůměrný počet dětí na jednu třídu mateřských škol, podprůměrný podíl mladých lidí do 24 let věku bez práce nebo velmi nízký počet usmrcených na silnicích v přepočtu na 1 000 kilometrů silnic. Dobré to naopak není s rozvojem infrastruktury, alespoň o tom svědčí vůbec nejnižší podíl lidí napojených ke kanalizaci, nejnižší počet dálnic na tisíc kilometrů všech silnic nebo velmi nízký počet veřejných dobíjecích stanic. „Kraj obhospodařuje více než dva tisíce kilometrů silnic druhé a třetí třídy, jejichž stav se díky řadě stavebních akcí zvolna, ale systematicky zlepšuje. Jen za loňský rok se podařilo dokončit rekonstrukce krajských silnic v hodnotě více než půl miliardy korun. Neustále investujeme také do obnovy a zvyšování komfortu hromadné dopravy,“ zdůraznil Půta.

Problém v Libereckém kraji s nedostatkem lékařů

Podle dat by za zlepšení stála i oblast zdravotní i sociální služby, Liberecký kraj zaostával jak obecně v počtu lékařů, tak i v počtu zubařů. Například Frýdlantsko bojuje s nedostatkem praktiků, a tak oblast pomyslně svítí na mapě zdravotních pojišťoven červeně. Problém představuje i zajištění zubařské péče. Přestože absolventů stomatologie je aktuálně nejvíce v historii, problém spočívá v tom, že řada z nich neplánuje uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou. To v praxi znamená, že budou pracovat jen za přímou úhradu a většinou ve velkých městech, kde je k tomu vhodná klientela. „Do menších a příhraničních oblastí se zubaři opravdu nehrnou a je jich obrovský nedostatek,“ popsal situaci v minulosti frýdlantský starosta Dan Ramzer.

Liberecký kraj je zřizovatelem sedmnácti organizací poskytujících sociální služby. V souladu s programovým prohlášením krajské vládnoucí koalice se jejich počet stále navyšuje, naposledy se tak stalo díky dokončení domova důchodců v Hrádku nad Nisou, který disponuje téměř čtyřiceti místy pro klienty. „Objem plánovaných investičních projektů v rámci transformace a rozvoje sociálních služeb poskytovaných krajem pro období 2023 až 2026 přesahuje částku 700 milionů korun. Kraj vítá každou nabídku od obcí či soukromých subjektů na rozšiřování sítě sociálních služeb v regionu,“ podotkl Půta.

V Liberci aktuálně probíhá výstavba Centra urgentní medicíny, která představuje jednu z největších zdravotnických investic v zemi. Zajistí městu pod Ještědem odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice a zefektivní a spojí provoz urgentních příjmů, centrálních operačních sálů a intenzivní péče. Hlavním investorem stavby je Liberecký kraj, finančně se zapojili i další tři akcionáři nemocnice, tedy města Liberec, Turnov a Frýdlant. Krajská nemocnice, která dofinancuje zbytek, má v plánu využít dotační programy Evropské unie. Vybudování centra připravovala nemocnice přes deset let.

Přestože je Liberecký kraj druhý nejmenší, má podle hejtmana co nabídnout. Má dobré silniční dopravní spojení s hlavním městem, v budoucnu by mělo dojít i k výraznému zlepšení spojení železničního. Region leží na hranici s Polskem a Německem, což umožňuje i dobré vazby na zahraniční sousedy. „Kraj je průmyslovým místem s dlouhodobě nízkou nezaměstnaností a dostupným odborným i všeobecným vzděláváním včetně prestižní vysoké školy, jejíž obory jsou technické i humanitní. Výhodou pro ekonomický rozvoj regionu je také jeho geografická poloha. Jde o území s velkým přírodním bohatstvím a kulturními a historickými památkami, díky kterým představuje kraj atraktivní destinaci cestovního ruchu,“ dodal Martin Půta.