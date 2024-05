Podle údajů z ministerstva školství (MŠMT) se ke studiu na středních školách a gymnáziích hlásilo letos v Libereckém kraji 4476 deváťáků, v prvním kole uspělo 4269 z nich, což je 95,4 procenta.

Ilustrační foto. | Foto: Miroslav Koloc

Na školu s prioritou jedna se dostalo 71 procent přijatých. V prvním kole v kraji neuspělo jen 207 deváťáků, šanci mají ve druhém kole. Už teď podle informací z krajského portálu EDULK druhé kolo vypsala sklářská škola v Kamenickém Šenově nebo střední škola v nedalekém Novém Boru, tam mají kromě jiného 13 volných míst na čtyřletém gymnáziu.

Střední průmyslová škola v Liberci naplnila v prvním kole všechny obory s výjimkou technického lycea, pro které vypíše druhé kolo. Škola, která loni vznikla sloučením střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické s textilní průmyslovou školou, dostala bezmála 800 přihlášek, přijala 290 studentů, řekl ředitel školy Jaroslav Semerád. Liberecká průmyslová škola patří dlouhodobě v kraji ke školám, kde je velký převis přihlášek, nově tam na podzim otevřou dvě třídy technického lycea.

„Pro technické lyceum jsme nabírali 60 studentů, ale máme přijatých pouze 50, a protože chci mít třídu naplněnou, tak tam vyhlásím ještě druhé kolo na těch deset lidí, co tam chybí," doplnil Semerád. Zároveň přiznal, že příští rok budou zřejmě podmínky přísnější. „Měli jsme si dát minimum bodů z matematiky, jenže jsme z toho měli trochu obavy, příští rok je ale zřejmě u matematiky a českého jazyka dáme," dodal Semerád, který je s novým systémem přijímacího řízení spokojen.

Liberecká průmyslovka patří po gymnáziích v kraji ke školám, o které je velký zájem. Kvůli velkému počtu uchazečů museli v areálu v Masarykově ulici v době přijímacích zkoušek úplně zrušit výuku, protože všechny třídy obsadili uchazeči. „Uvítal bych, kdyby se testy dělaly na základních školách, bylo by to jednodušší, my bychom školám rádi poskytli v zájmu objektivity i naše učitele jako dozor," poznamenal ředitel. I pro děti by to podle Semeráda bylo jednodušší a méně stresující.

V Libereckém kraji je 48 středních škol, z toho 36 zřizuje kraj. Devátou třídu letos v kraji ukončí 4791 žáků, střední školy pro ně mají 6046 míst hlavně v oborech zakončených maturitou.

V tomto školním roce mohly poprvé děti podat přihlášky na tři školy, v případě talentových zkoušek až na pět. „Celkem v kraji uchazeči podali 16 437 přihlášek," řekl již dříve hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Největší převis hlásila lycea, na 206 míst přišlo 762 přihlášek, na jedno místo tak připadalo 3,7 uchazeče, u gymnázií je převis menší.

