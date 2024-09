V Libereckém kraji v noci na neděli pršelo jen slabě a hladiny toků se většinou vrátily do normálu. Podle hejtmana Libereckého kraje se ale potvrzuje prognóza Českého hydrometeorologického ústavu, že bude během dne až do pozdních nočních hodin pršet. Řeka Smědá opět stoupá, v Hejnicích dosáhla třetího stupně povodňové aktivity. Její kulminace se předpokládá ve večerních hodinách.

„Ve Višňové lidé, kteří chtěli být evakuováni, už byli evakuováni včera,“ sdělil hejtman. Přehrady v Libereckém kraji jsou neustále připraveny. Nyní je jejich naplněnost mezi 60 až 90 %. Kraj také řeší most v Mníšku, podle jeho aktuálního stavu bude zprůjezdněn. KORID LK případně zajistí pro děti do škol náhradní autobusovou dopravu, a to zejména z Mníšku, Fojtky a Oldřichova v Hájích.

Nejvíc za předchozí dva dny napršelo v kraji na horách, na Smědavě v Jizerských horách a na Dvoračkách v Krkonoších už přes 230 milimetrů.

Bez proudu je v Libereckém kraji nyní přes 22 000 odběrných míst. Technici na nápravě intenzivně pracují. Pro Českolipsko, Jablonecko a Semilsko kvůli velkému množství poruch na vedení vyhlásila v sobotu večer společnost ČEZ Distribuce kalamitní stav, bez proudu bylo v noci v kraji zhruba 6500 domácností.

Problémy působil v předchozích dnech i silný vítr, kvůli popadaným stromům byly neprůjezdné některé železniční tratě či uzavřené silnice. V neděli 15. září je z důvodu popadaných stromů na kolejích zastaven provoz v úseku Turnov–Jaroměř, a to zhruba do 14. hodiny. V úseku Železný Brod – Tanvald pak přibližně do poledne.

Hasiči měli v kraji za dva předchozí dny zhruba 630 výjezdů. Z toho 291 za sobotu a ve 273 případech šlo o technickou pomoc. "Kdy se jedná zejména o odstranění stromů po pádu na elektrické vedení, komunikace, budovy," uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.

V sobotu byla v kraji nejvážnější situace ve Višňové ve Frýdlantském výběžku, která byla od okolního světa odříznutá od rána do večera. Rozvodněná řeka se dostala do tří domů. "Z jednoho objektu bylo potřeba evakuovat dva lidi," řekl v sobotu starosta Višňové Michal Scheidl. Nikdo zranění neutrpěl.

Ve Višňové probíhá odstranění stromů, které by při opakovaném navýšení hladiny vody mohly tvořit nebezpečnou bariéru, opravují se poškozené komunikace, do Vísky se umístila velkokapacitní přečerpávací stanice a hasiči se znovu připravují na přečerpávání vody na rizikových místech, kde očekávají navýšení vody. „Horní tok řeky nebezpečně rychle stoupá a voda k nám bude velmi brzo přitékat. Všechny komunikace jsou nyní průjezdné, ale to se za několik hodin změní. Proto doporučujeme, abyste pokud možno nikam zbytečně necestovali, zůstali doma a sledovali informační zdroje obce,“ zdůraznil višňovský starosta.

Města Jablonec nad Nisou a Turnov uzavřely například hřbitovy ve městě. Zákaz bude platit do odvolání, lidé by neměli chodit ani do lesů či parků. "Vyzýváme občany, aby nevstupovali do lesů, parků. Půda je promočená a silný vítr může způsobit pád stromů," inormovala prostřednictvím ČTK za jabloneckou radnici Jana Matěchová. "Vzhledem k nepříznivému počasí a silnému větru evidujeme velký počet spadlých nebo poškozených stromů. Důrazně doporučujeme omezit vstup do lesů i parků," uvedla mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

Kvůli riziku pádu větví a stromů na přístupovou cestu je v Libereckém kraji od soboty uzavřený i hrad Trosky v Českém ráji.

