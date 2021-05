Očkování proti onemocnění Covid-19 úspěšně pokračuje. V Libereckém kraji bylo v pondělí 24. května proočkováno už více než 180 tisíc dávek, kompletním očkováním, tedy dvěma dávkami, prošlo skoro 50 tisíc obyvatel. Tempo vakcinace kazí velké množství nemocných na Českolipsku, které je kvůli tomu nejhorší v ČR.

Od prvního červnového týdne začne očkování druhou dávkou vakcíny další podstatná část obyvatel, což se může negativně projevit v delších termínech na očkování dávkou první. Proto může dojít k prodloužení čekání na termín první dávky ve věkové skupině 40+. A to přesto, že se od června zvýší dodávky vakcín Pfizer na 24 tisíc týdně.

„V očkovacích centrech se nově bude očkovat jen vakcínou Pfizer, Moderna se přidává k vakcíně AstraZeneca a Janssen a míří k praktickým lékařům,“ upřesnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nemělo by jít ale o žádné dramatické prostoje. Třeba v Jablonci nad Nisou očekávají, že zaslání rezervační SMS by mělo trvat maximálně týden. Zároveň tu očekávají nápor lidí na druhou dávku už v tomto týdnu. „Přes tuto informaci by mělo být k prvnímu termínu připuštěno v příštím týdnu celkem 1 500 zájemců o očkování,“ upřesnil náměstek jabloneckého primátora a koordinátor očkovacího centra David Mánek.

V současné době běží očkování v očkovacích centrech v kraji velice dobře. Jen v Jablonci denně proočkují přes sedm set dávek, podle toho, kolik jich dorazí. Druhou dávku tu dostalo celkem 6 052 lidí, první 20 031 lidí.

„Zájem je stále velký. Otevíráme vždy termíny na týden dopředu, až když víme, kolik dávek skutečně obdržíme. Termíny se vždy rychle zaplní,“ přiblížila mluvčí Nemocnice Jablonec Jana Válková.

Nával hlásí i praktičtí lékaři, kteří se k očkování přidali ve svých ordinacích. Vyvstal před nimi ale nenápadný problém, který jim dělá vrásky. „Chybí mi naočkovat ještě nějakých patnáct pacientů v kategorii 65+. Ale to je malý počet, tak malé balení dávek se k nám nedostane. Když potřebuji třeba jen dvě lahvičky vakcíny, k těm se prostě nedostanu,“ popsala liberecká lékařka Kamila Škapová.

Lékaři se také shodují v tom, že dávek i tak dostávají stále málo. „Lidé nás bombardují dotazy, takže vakcíny sháníme i přes známé. V tomto ta spolupráce vázne,“ doplnila Škapová.

Nejvíce nakažených či lidí v izolaci hlásí okres Česká Lípa. Podle hygieniků se o vysoký počet případů zasloužilo zejména jedno provázané ohnisko. To zahrnuje menší firmu a po jedné třídě základní a mateřské školy. „Zatím čekáme na konečné výsledky z Národní referenční laboratoře, ale zřejmě se jedná o běžnou mutaci bez nějakého většího efektu,“ sdělila mluvčí Krajské hygienické stanice pro Liberecký kraj Zuzana Balašová.

Mutace není podle všech zatím skončených testů nebezpečnější než běžná forma koronaviru. Ty první skončily v brněnské laboratoři Elisabeth Pharmacon „Naštěstí je mutace v pozici, která by neměla ovlivňovat vazbu protilátek ani buněčných receptorů,“ sdělil ředitel laboratoře Omar Šerý.

Hygienici nicméně okamžitě nařídili přísnější opatření v souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví. „To znamená, že při podezření na zmutovaný virus karanténa nebo izolace končí dalším kontrolním testem na covid-19,“ upřesnila Balašová.

Okres Česká Lípa podle ministerstva zahraničí vykazoval v pondělí 24. května nejvyšší počet nemocných v přepočtu na obyvatele v celé České republice. Na sto tisíc obyvatel tu za posledních sedm dní připadá 135,92 nemocných. Pro srovnání, Liberecko hlásí 46,73 osob, Jablonecko 34,37.