Od rána do odpoledne práce na intenzivním oddělení, pak teprve nutná administrativa, která je jejich hlavní náplní. Tak se v posledních dnech proměnil život některých vrchních a staničních sester v krajské nemocnici. Dobrovolně se přihlásily k práci navíc. O tom, že je čeká často ještě třetí směna doma s dětmi, které se učí na dálku, a další starost o rodinu, nemluvě.

„Slouží nad rámec svých povinností. Kritická je situace hlavně na odděleních intenzivní péče,“ popsala hlavní sestra Krajské nemocnice v Liberci Marie Fryaufová.

Dodává, že takovou situaci, jaké zdravotníci musí čelit v tuto chvíli, za 40 let v liberecké nemocnici ještě nezažila. „Měli jsme tu v minulosti epidemii žloutenky, vážné chřipkové vlny, ale s tímhle se to nedá absolutně srovnat. To je něco úplně jiného,“ zdůraznila.

500 pacientů denně

Nárůst pacientů s nemocí covid-19 je enormní. Jen za poslední týden to bylo podle ředitele krajské hygieny Vladimíra Valenty kolem 300 – 400 pacientů denně. V úterý už stoupl počet pozitivních pacientů na 500. Z toho 202 muselo být hospitalizováno, 36 je ve velmi vážném stavu. Také tady se čísla prudce mění. Ještě v pondělí to bylo 160 lidí, před týdnem stovka.

„Nárůst je jak v oblasti standardní, tak i intenzivní péče. Navíc běžný pacient se může velmi rychle dostat do kritického stavu,“ vysvětlil úskalí nové nemoci primář libereckého ARO a člen krajského krizového štábu Dušan Morman.

Největšímu náporu čelí právě krajská nemocnice, kde v tuto chvíli leží více než polovina všech hospitalizovaných v kraji. O něco lépe jsou na tom nemocnice v České Lípě či Jilemnici. „Chtěl bych proto poděkovat všem zaměstnancům nemocnic, především pak sestrám. Zejména těm, které pracují na covidových odděleních, kde je práce obzvlášť fyzicky i psychicky náročná. Některé kvůli vyčerpání potřebují psychickou podporu,“ upozornil primář Morman.

Zdravotníci jedou nadoraz. Navíc musí často nahrazovat své kolegy, kteří se sami nakazili, a to nejčastěji v rodině od dětí, nebo jsou v karanténě. „V tuto chvíli přesná čísla nemám, ale jde o desítky doktorů a sester, “ shrnul situaci v kraji náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Situace se přitom rychle mění, doslova ze dne na den. „Nedá se to spočítat přesně, třeba dnes vím, že na chirurgické jednotce intenzivní péče máme služby zajištěné do konce měsíce. Pokud se ale znovu navýší počet pacientů a onemocní další sestry, mimochodem teď je jich nemocných 70, bude pozítří situace zcela jiná,“ popsala realitu Fryaufová.

Je proto vděčná za to , že se na výzvu Libereckého kraje i krajské nemocnice hlásí další dobrovolnice. „Buď jde o sestry z různých ambulancí, nebo o ty, které odešly jinam a teď se vrací alespoň na dohodu, nebo o sestřičky, které jsou čerstvě v důchodu. Pomáhá nám i osm sálových sester, protože se snížil počet plánovaných operací,“ vypočetla Fryaufová. Zároveň dodala, jak těžké je zacvičit se z běžného oddělení na náročnou práci na JIP. „Není to rozhodně záležitostí jednoho týdne,“ upozornila.

Nemocnice by také přivítaly pomoc mediků. V té krajské zatím pracují dva, jeden z nich právě na ARO. Další ale budou problém. „Kontaktovali jsme hlavního koordinátora a požadovali počet studentů medicíny z Libereckého kraje. To jsme sice dostali, ale problém je, že už pomáhají v jiných nemocnicích v místě studia, v Brně nebo v Plzni. Navíc mají podle posledního nařízení povinnost zúčastnit se studia,“ vysvětlil náměstek Sobotka.

Vítaná by byla i pomoc vojenských zdravotníků. „To by nám velice pomohlo, velmi bychom je potřebovali a také jsme o ně žádali krizový štáb,“ uvedla Fryaufová. Armáda v tuto chvíli nabídla kraji 12 vojáků, kteří ale pomáhají v domovech pro seniory v Jabloneckých Pasekách a v Rokytnici nad Jizerou. Kraj v souvislosti s nárůstem nemocných požádal o dalších šest vojáků. Zda by armádní zdravotníci mohli pomáhat i v nemocnicích, ale vedení hejtmanství neuvedlo.

Prosím, nemoc nezlehčujte!

Sestrám a lékařům v nemocnicích by teď kromě dalších odborně vzdělaných dobrovolníků pomohla hlavně morální podpora veřejnosti. „Nejhorší pro vyčerpané sestřičky je, když si někde na Facebooku přečtou, že vlastně o nic nejde, že je to jen taková rýmička. Není to pravda, rozšiřujeme jednotky intenzivní péče, řada lidí je ve vážném stavu,“ zopakovala hlavní sestra Krajské nemocnice v Liberci.

„Na jaře, kdy situace nebyla zdaleka tak vážná, nám lidé tleskali, nosili nám to, co pro nás třeba upekli. Podporovaly nás třeba i firmy, teď je to jiné. Musíme se podporovat mezi sebou,“ konstatovala Fryaufová a s odhodláním dodala: „Nevíme, jaký bude další vývoj, ale věřím, že se nám to podaří zvládnout.“

Pošlete k nám, prosím, sestry, vyzývá kraj a ředitelé nemocnic ambulantní lékaře

S výzvou o uvolnění sester pro lůžková oddělení nemocnic se na poskytovatele specializovaných ambulantních služeb obrátilo vedení Libereckého kraje.

„Nemocnice v Libereckém kraji poskytující akutní a intenzivní péči o covid pozitivní pacienty se potýkají s nedostatkem sesterského personálu. Studenti ze škol, středních, vyšších či vysokých, nemohou plnohodnotně nahradit náročnou práci sester. Liberecký kraj proto prosí a vyzývá poskytovatele specializovaných ambulantních služeb, aby dle jejich provozních možností uvolnili zdravotní sestry pro pomoc v nemocnicích,“ uvádí se ve výzvě, kterou kromě hejtmana Martina Půty a jeho náměstka Přemysla Sobotky podepsali také ředitelé nemocnic v České Lípě, Jilemnici, Jablonci nad Nisou a Krajské nemocnice v Liberci, která hospitalizuje největší počet pacientů s covid-19.

Věří, že lékaři v soukromých ambulancích pochopí současnou krizovou situaci a budou ochotni a schopni zajistit chod svých ordinací i bez zkušené sestry. „Jsme si vědomi, že sestra je nepostradatelnou součástí specializované ambulantní péče, avšak akutní nemocniční péči o hospitalizované pacienty vyžadující odbornou a intenzivní pomoc nelze v této vypjaté situaci zvládnout bez dostatečně personálně pokryté sesterské profese,“ uvádějí autoři výzvy.

Nemocnice jsou připraveny sestry zaškolit, poskytnout jim nutné vybavení ochrannými pomůckami a za odvedenou práci jim zaplatit.

Výzvu zveřejnil Liberecký kraj v pondělí. Dosud se na personální oddělení přihlásily desítky dobrovolnic. Nejvíce v České Lípě.