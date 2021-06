O okamžitém poskytnutí finančního daru pět milionů korun rozhodli v pátek 25. června krajští radní. Po milionu korun obdrží Jihomoravský kraj, městys Moravská Nová Ves a obce Lužice, Mikulčice a Hrušky, které zasáhlo tornádo. „Se svojí povodňovou zkušeností dobře vím, že to hlavní, co teď obce potřebují, je jistota, že práce, které budou financovat, budou mít také z čeho zaplatit,“ zdůraznil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Přeji hodně sil všem, které katastrofa zasáhla. Už večer jsme nabídli pomoc a @hzs_lk vyslal na místo psovody a statika, nyní je potřeba vyčkat na koordinaci Krizového štábu @Jihomoravsky_kr. @Libereckykraj je připraven podpořit postižené obce finančním darem. — Martin Půta (@MartinPuta) June 25, 2021

Formu daru zvolili kvůli tomu, aby se podpora mohla dostat i k jednotlivým rodinám, které budou potřebovat rekonstruovat své domy nebo stavět domy nové. „Dalších 100 000 korun obdrží Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje na nákup základních věcí, které budou naši hasiči potřebovat pro své působení v postižené oblasti,“ doplnil Půta.

Ještě ve čtvrtek večer byl na jižní Moravu vyslán hasičský záchranný tým, který loni operoval v libanonském Bejrútu. Jedná se o dva kynology se psy a statika. Na pomoc do postižených oblastí také vyrazily v noci i tři dvoučlenné hlídky policistů z pořádkové služby. „Na základě předběžného požadavku Krizového štábu Jihomoravského kraje jsme uvedli do pohotovosti šest našich krizových interventů, kteří jsou připraveni okamžitě na Moravu vyjet,“ řekla Deníku mluvčí policie Ivana Baláková.

V pohotovosti budou minimálně celý víkend. „Současně jsme připraveni reagovat na všechny další žádosti vznesené krizovým štábem,“ doplnila Baláková. Pozadu nezůstala ani Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. „Nabídli jsme naše prostředky a k dispozici jsou připraveni naši krizoví interventi,“ sdělil mluvčí záchranky Michael Georgiev.

HZS LK, Liberecký kraj, občané, efektivní pomoc pro JMK

HZS LK vyslal na území Jihomoravského kraje členy kynologické záchranné skupiny a statika. O další ústředně koordinované pomoci bude rozhodnuto během dne. Informace budeme průběžně aktualizovat. pic.twitter.com/wACmPI4wPW — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) June 25, 2021

Farní charita Česká Lípa, která bude v pátek 25. června v České Lípě a v sobotu 26. června ve Stružnici pořádat akci Charitní palačinka, se rozhodla výtěžek věnovat nikoliv na projekt Sociální automobil, ale na Sbírkové konto určené na pomoc lidem z Hodonínska a Břeclavska. „Už se nám ozývají zájemci a firmy, že chtějí zasaženým lidem pomoci. Zatím čekáme, co konkrétně bude nejvíce potřeba, s jakými požadavky přijde krizový štáb. A podle toho začneme shromažďovat materiální pomoc,“ řekla Pavla Bratršovská z českolipské charity.

Oblastní spolek Českého červného kříže Liberec vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci pro obce Jižní Moravy. „Aktuálně jsou nejvíce potřeba pracovní nářadí jako lopaty, košťata, hrábě, rukavice a pytle, dále úklidové a dezinfekční prostředky, balená voda či hygienické potřeby,“ upřesnil ředitel spolku Ondřej Hradec. Finančně lze podpořit také prostřednictvím speciálního sbírkového účtu ČČK: č.ú. 333999/2700, variabilní symbol 2101.

Diecézní charita Brno organizuje sbírku na pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku. Číslo účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002. Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90.

Soukromé osoby, které chtějí poskytnout humanitární pomoc v souvislosti s událostí v JMK, prosíme o zasílání nabídek na nově vytvořený email: hp@grh.izscr.cz — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) June 25, 2021

Pomoc z Libereckého kraje

Pomoc nabízejí i města z Libereckého kraje. V České Lípě se rozjela materiální sbírka. Věci je možné donést na stanici dobrovolných hasičů města Česká Lípa ve Staré Lípě, a to od neděle 27. června 10 - 12 a 16 – 18 hodin a pak každý den.

Město Nový Bor daruje částku 100.000 korun na pomoc lidem postiženým řáděním tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Zároveň vyhlásilo materiální veřejnou sbírku na podporu postižených živelnou katastrofou, do ní lze přispívat od soboty 26. června. „Obce na jihu Moravy vypadají jako po výbuchu bomby. Ta totální devastace je hrůzostrašná. Nemůžeme jen nečinně přihlížet, materiální škody a škody na psychice lidí na jihu Moravy jsou, a ještě budou, obrovské. Bude dlouho trvat, než se s tím vypořádají,“ uvedl novoborský starosta Jaromír Dvořák s tím, že o finančním daru rozhodnou zastupitelé na svém jednání ve středu 30. června.

Současně s tím město iniciuje veřejnou materiální sbírku. Lidé mohou přispět úklidovými a dezinfekčními prostředky, nářadím, rukavicemi, balenými potravinami a vodami, oblečením. Vybírat je budou již od soboty 26. 6. 2021 v Turistickém informačním centru (tř. T. G. Masaryka 46) a to každý den včetně víkendů od 9-12 a 13-17 hodin. Od 28. 6. 2021 bude zprovozněno sběrné místo v prostorech ZŠ nám. Míru - rampa školní jídelny (vstup z Dělnické ulice) v čase od 7.30 do 12.00 hodin v pracovní dny. V pondělí a ve středu bude možné předat humanitární pomoc i od 13.00 do 17.00 hodin.

I zastupitelé Frýdlantu budou jednat v pondělí 12. července o uvolnění finančních prostředků až do výše milion korun na pomoc tornádem zasažené jižní Moravě. Peníze by měly pomoci pěti nejhůře poškozeným obcím.

Solidarita na Jablonecku

Pomoc organizují také obce. Malá Skála uspořádala materiální sbírku na pomoc Moravě postižené řáděním tornáda. Lidé mají nosit deky, přikrývky, plachty, spacáky, ruční nářadí jako lopaty nebo hrábě, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny nebo balenou vodu. Věci budou vybírat hasiči každý den u své zbrojnice mezi 18 a 19 hodinou. V příštím týdnu odvezou pomoc do postižených oblastí.

Věci budou vybírat hasiči každý den u své zbrojnice mezi 18 a 19 hodinou. K maloskalským se přidali i hasiči ze sousedního Líšného. „Celé pondělí od 8 do 18 hodin budeme přijímat materiál v Jiráskově lidové knihovně,“ sdělil starosta Líšného Jiří Mikeš. Stejnou sbírku pořádají i v Nové Vsi n. N. V příštím týdnu budou postupně navážet hasiči pomoc do postižených oblastí.

Povodně na Frýdlantsku v roce 2020

Loni touto dobou se Liberecký kraj potýkal s následky povodní, které zasáhly hlavně Frýdlantsko o třetím červnovém víkendu. Na břehu Smědé vyrostla protipovodňová bariéra, hasiči museli přistoupit k evakuaci obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Povodně vyřadily z provozu úpravnu vody v Bílém Potoce, došlo k poškození odběrných objektů.

Práci složkám Integrovaného záchranného systému tehdy komplikovali práci tzv. povodňoví turisté, kteří se jezdili dívat z přilehlých obcí a měst a blokují tak dopravu. „Apelujeme tedy na všechny tyto občany, aby v případě, že nepotřebují jet nutně do vodou zasažených oblastí, aby se těmto lokalitám pokud možno vyhýbali,“ řekla tehdy tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Povodně na Liberecku v roce 2010

V roce 2010 zasáhly povodně Liberecko, Frýdlantsko a Českolipsko. V jejich důsledku přišlo o život 5 lidí, cekem bylo zasaženo 1 872 domácností v těchto oblastech. Do záchranných a likvidačních prací se na území Libereckého kraje zapojilo přibližně 1 000 hasičů, 700 policistů, 40 záchranářů zdravotnické služby, 1800 vojáků a stovky dobrovolníků. Povodně za sebou nechaly škodu za více než 8 miliard korun.