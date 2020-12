Koronavirová krize a nový daňový balíček, o jehož podobě se stále ještě vyjednává v Poslanecké sněmovně, se negativně promítly do vytváření návrhu krajského rozpočtu pro příští rok. Pokud se naplní nejčernější scénáře, může Liberecký kraj přijít o více než půl miliardy korun. Vedení kraje se rozhodlo šetřit především na provozních nákladech samosprávy, ale i svých příspěvkových organizací. Investice kraj omezovat nechce.

„Schválený daňový balíček může znamenat zásadní propad daňových příjmů Libereckého kraje, v nejhorší variantě až o 540 milionů korun oproti letošnímu roku. Proto jsme se rozhodli návrh rozpočtu upravit. Hledali jsme intenzivně provozní úspory v rozpočtu samosprávy, krajského úřadu a příspěvkových organizací,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Podle něj nechtěl kraj využívat rozpočtové provizorium. „Byla by to ta úplně poslední možnost. Touhle cestou jsme se ale nechtěli vydat. Vítám posun v uvažování ministerstva financí, které připouští diskuzi o kompenzacích. Pro všechny kraje je zásadní, aby se nejednalo o jednorázový krok, ale systémové řešení, a to nejlépe jako součást změn rozpočtového určení daní,“ poznamenal hejtman Půta.

Návrh rozpočtu musel kraj upravovat, protože původní odhad vycházel ze střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2021–2024, který schválilo krajské zastupitelstvo. Tento naplánovaný rozpočet ale nepočítal s potenciálním zrušením superhrubé mzdy a snížením daně z příjmu na 15 % ani s navrženým zvýšením slevy na poplatníka. Všechny tyto možné změny se totiž promítnou do příjmů kraje. „Upravili jsme návrh tak, aby došlo zejména ke zreálnění a snížení očekávaných daňových příjmů pro rok 2021 s ohledem na Poslaneckou sněmovnou přijatý daňový balíček,“ upřesnil hejtmanův náměstek Zbyněk Miklík.

„Současně došlo k úsporám ve vybraných kapitolách rozpočtu týkajících se zastupitelstva, krajského úřadu, příspěvkových organizací kraje nebo dotačních aktivit kraje,“ doplnil náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Nově tak návrh rozpočtu pro příští rok počítá s daňovými příjmy ve výši 2,97 miliardy korun. „Pro srovnání: skutečné daňové příjmy byly v roce 2019 ve výši 3,6 miliardy korun. V roce 2020 odhadujeme daňové příjmy ve výši 3,3 miliardy,“ poukázal na snížení Miklík.

Úspory, které se podařilo najít v jednotlivých rozpočtech, jsou celkem 93,2 milionu korun. Na provozních nákladech se podařilo ušetřit 65,8 milionu korun, o dalších 27,4 milionu pokrátil kraj dotační fond.

Přes nepříznivé finanční vyhlídky nechce vedení kraje omezovat naplánované investice. „Pro už naplánované projekty nechystáme stopku. O nových investicích budeme teprve rozhodovat,“ uvedl Miklík a dodal, že se tak například stále počítá s vybudováním nového parkovacího domu nedaleko sídla Libereckého kraje.

Podle hejtmana se nedostatek financí odrazí například na opravě silnic. „Je dost možné, že na opravy silnic nebude dost peněz,“ sdělil hejtman Půta. Žádná omezení by se naopak neměla dotknout přípravy stavby nového Centra urgentní medicíny v Liberci. „Jde o stěžejní projekt. Aktuálně vyjednáváme o možnosti financování z evropských fondů,“ dodal Půta.

O avizovaném daňovém balíčku, který zásadně ovlivňuje příjmy krajů, bude ministryně financí Alena Schillerová jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Ke schůzce by mělo dojít po projednání daňového balíčku Senátem, tedy po 10. prosinci. Prezident avizoval, že zákon vetuje.