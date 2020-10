Zhruba pětsetkrát do roka vzlétne v Libereckém kraji vrtulník Letecké záchranné služby, v průměru dvacetkrát se záchranáři musí pro zraněného spustit v nepřístupném terénu po laně.

Od loňského roku, kdy ministerstvo zdravotnictví vypsalo nové výběrové řízení na provoz leteckých záchranek, ovšem hrozilo, že tento druh pomoci se stane minulostí. Do podmínek tendru totiž neuložilo povinnost provozovatele, aby jeho vrtulníky byly vybaveny příslušnou technikou pro slaňování.

Pro jiné kraje možná zbytečnost, pro Liberecký, který tvoří Jizerské hory a Krkonoše a skalní oblasti Českého ráje, nepředstavitelné. „V 99 procentech jde o úrazy v nepřístupném terénu, k tomu se navíc často připojují úrazy cyklistů na singltreku, a to rovněž v místech, kam nedojede pozemní posádka,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS) Michael Georgiev. Záchranáři tak musí k často těžce zraněným slaňovat a do vrtulníku je dopravit ve speciálním závěsu.

Nesouhlasné stanovisko proto vedení Libereckého kraje ihned zaslalo tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. „S plánovaným omezením činnosti ZZS a Horské služby jsme zásadně nesouhlasili. Došlo by ke snížení dostupnosti a kvality neodkladné péče v regionu,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Pro kraj navíc nebyl přijatelný ani argument, že speciální činnosti letecké záchranky by mohla zastávat stanoviště v Hradci Králové a Ústí nad Labem. „Liberecký kraj kvůli svým geografickým podmínkám letecké specialisty potřebuje v Liberci a ne v jiných městech,“ argumentoval hejtman.

Ministerstvo provoz speciálních činností letecké záchranky v Liberci nakonec podpořilo. Ovšem s podmínkou finanční spoluúčasti. Jinými slovy – chcete zachraňovat? Tak si to taky zaplaťte.

Příspěvek kraje na speciální vybavení, provoz a výcvik představuje zhruba 300 tisíc ročně. Tento týden schválila částku rada kraje. Výjimka potrvá do roku 2028. „Jsem rád, že nakonec došlo alespoň k částečnému kompromisu. Mrzí mě ale, že na nás dopadá finanční zátěž,“ konstatoval Půta.

„Zajištění provozu letecké záchranné služby včetně speciálních technik slaňování je pro Liberecký kraj nezbytné a důležité. Řada míst je v našem regionu špatně dostupná. Bylo by nepřijatelné, aby pacienti museli čekat na pomoc o desítky minut déle jen kvůli nelogicky nastaveným podmínkám původního tendru od ministerstva zdravotnictví,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Letecká záchranná služba v Liberci létá se speciálními záchrannými týmy do nepřístupného terénu od roku 1997 a poskytuje standardní, ale i speciální přednemocniční péči v nepřístupných místech. Zároveň bez nutnosti zvláštních investic disponuje materiálem pro speciální činnosti a kompletním týmem ve složení lékař, záchranář a člen Horské služby.

„Jsme na to vycvičeni, máme profesionální personál, máme skvělou spolupráci s Horskou službou, máme i materiál, tak proč tuto službu odebírat? Něco jiného by bylo, kdybychom chtěli zavést novinku, i to by bylo pro záchranu pacientů důležité, ale proč rušit něco, co funguje? Zvláště v době, kdy by se všechny činnosti vedoucí k záchraně lidského života měly přidávat, nikoliv odebírat,“ dodal mluvčí Georgiev.