Zveřejněné kandidátky v Libereckém kraji neskrývají snad žádné bizarní zaměstnání. Mezi volebními kandidáty do poslanecké sněmovny najdeme nanejvýš majitelku farmy, řezníka, včelaře, uměleckého skláře. A pracovnici spolku Svobodný přístav propagující anarchokapitalismus.

Nejstarším kandidátem v Libereckém kraji je podle Českého statistického úřadu 81letý Josef Březina z Ralska. Bývalý řidič stavebních strojů, nyní důchodce, kandiduje na sedmém místě kandidátky Aliance národních sil (ANS). Kandidátka je zajímavá tím, že na ní figurují tři neslyšící. „Jedná se o historicky nejpočetnější kandidátku neslyšících za celou dobu existence politických stran na území českých zemí,“ přiblížil lídr ANS Karel Redlich.

Nejmladší kandidáti jsou v Libereckém kraji celkem tři. Všem je 21 let, což je nejnižší možný věk poslance. Za Piráty a Starosty kandiduje na 16. místě student Miloslav Kafka ze Železného Brodu. Do sněmovny se rozhodl kandidovat z několika prostých důvodů. „Jedním z nich je, že žijeme v posledních několika letech v uvadající společnosti. Politické elity vládní koalice nehrají fér, a to je potřeba změnit,“ vysvětlil. Dalším faktorem podle něj je, že s jeho věkem by mohl inspirovat mladé, aby přišli volit. Pokud by byl hypoteticky zvolen, chce se věnovat otázce životního prostředí a sociální a bytové problematice.

Stejně stará je i Kristýna Maťátková z Benešova u Semil, která je na sedmém místě Aliance pro budoucnost, a Jitka Nyklová z Kladna, jež je jedinou krajskou kandidátkou hnutí Urza.cz: Nechceme vaše hlasy. V kolonce zaměstnání má poznámku pracovnice spolku Svobodný přístav propagující anarchokapitalismus.

„Naším cílem není být zvoleni; naším cílem je kandidovat. Coby anarchisté bychom beztak odmítli každou politickou funkci,“ vysvětlil celorepublikový lídr hnutí Martin Urza.

Za Trikoloru kandiduje třeba Živnostník roku 2013, umělecký sklář Karel Sobotka z Těpeř u Železného Brodu. „Prostě nechci, aby nám nadále vládla současná vláda, která hází živnostníkům klacky pod nohy,“ zmínil.

Z druhého místa kandidátky Zelených jde do boje o hlasy majitelka Farmy Klokočí a Půjčovny lodí a koloběžek Klokočí, zakladatelka spolku ZAzemí Turnov, zastupitelka obce Klokočí Anna Hudská. Na šestém místě kandidátky ČSSD je Václav Fanta, řezník z Turnova. Na dvanáctém místě Trikolory pak včelař, myslivec a rybář, 77letý Pavel Fulín z Liberce.

Za mnohé strany, koalice a sdružení kandidují zkušení politici. Zelené vede známý aktivista, ekonom a vysokoškolský profesor Jaromír Baxa z Liberce, SPD poslanec Radovan Vích, ČSSD někdejší náměstek hejtmana Libereckého kraje Josef Jadrný, Piráty a Starosty poslanec a někdejší starosta Semil Jan Farský, na čele krajské kandidátky je za Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) poslanec a někdejší primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl, kandidátku ANO pak vede poslankyně a jablonecká zastupitelka Jana Pastuchová. A kandidátku Aliance pro budoucnost zase někdejší kandidát na prezidenta ČR Petr Hannig.

V Libereckém kraji vstoupí do voleb celkem 265 kandidátů. Z toho 11 jich je mladších 29 let. 112 kandidátům je mezi 30 a 49 lety, kandiduje i 123 lidí ve věku nad 50 let. Mužů je 169, žen 77, tedy méně než jedna třetina všech kandidátů.

Volby do poslanecké sněmovny proběhnou v sobotu 8. a v neděli 9. října. Voliči v Libereckém kraji mohou volit v 215 obcích, v nichž se nachází celkem 585 okrsků.

Ze současných celorepublikových lídrů kandidujících stran a hnutí je jediný, který má vztah k Libereckému kraji. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se narodil a do dospělosti žil na Jablonecku.