Doposud využívali pomoc třech příslušníků armády v Domově pro seniory v Rokytnici nad Jizerou.

Nově bude pomáhat 33 vojáků. Dvanáct jich nastoupilo do krajské nemocnice v Liberci, 6 do českolipské nemocnice a 6 do nemocnice v Jilemnici.

Zbytek dobrovolníků vypomůže v zařízeních sociální péče. Vojáci nahrazují převážně chybějící personál, který je v karanténě nebo domácí izolaci. Podle dat ze čtvrtka bylo v pracovní neschopnosti 210 lidí z personálu zdravotních zařízeních.