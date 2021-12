„V předvánočním týdnu se netestovalo na sto procent, o Vánocích byla testovací centra uzavřena. Opravdová data uvidíme až za týden,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta. V minulém týdnu bylo provedeno zhruba desetkrát méně testů než v průměrných týdnech před tím.

Online reportáž

Nemocnice hlásí pokles hospitalizovaných, podle hygieniků to ale souvisí i s tím, že lidé se i s těžším průběhem nemoci snažili prožít vánoční svátky doma. I tak přes sváteční dny zemřeli v krajských nemocnicích dva lidé na prokazatelné potíže způsobené onemocněním covid-19.

Počty nakažených v Libereckém kraji klesají, vše ale zřejmě zvrátí omikron

V pondělí 27. prosince bylo v páteřních nemocnicích Libereckého kraje hospitalizováno 128 pacientů s koronavirovým onemocněním. „Čekáme, jak se do populace a hospitalizace promítne omikron. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že tato varianta převládne v půlce ledna,“ vysvětlil Půta. V Libereckém kraji bylo dosud odhaleno 10 případů omikronu.

Vedení kraje očekává, že počty odhalených případů v příštím týdnu raketově vzrostou. Nejen nástupem lidí do práce, ale i povinným testováním ve školách, které proběhne ve dvou vlnách. První hned v pondělí 3. a druhé ve čtvrtek 6. ledna. „Školy jsou připraveny, v minulém týdnu tam zavezli testy hasiči, zbytek bude rozvezen ještě v pondělí,“ doplnil hejtman.

Liberecký kraj zároveň plánuje zakoupení přístrojů na rychlejší laboratorní zpracování testů. Nákup se bude pohybovat v řádech milionů korun, přístroj by měl zvládnout vyhodnocení až trojnásobného množství PCR testů. „Pro představu, naše liberecká laboratoř zvládá vyhodnotit denně dva a půl tisíce testů s tím, že funguje až do dvou hodin v noci, čímž narážíme na personální limity. Dnes čekají lidé na výsledky PCR testů v průměru dva dny, nový přístroj toto čekání výrazně zkrátí,“ popsal Půta.

Od pondělního rána se mohou k přeočkování třetí, posilující dávkou hlásit i lidé od 30 let věku, kteří byli očkovaní proti covidu před více než pěti měsíci. Tím se výrazně zvýšil zájem o očkování. „Když srovnám jen nemocnici Liberec, kde bylo denně mezi 400 až 500 zájemci, tak v pondělí ráno jich bylo 1800 a v poledne dalších 500,“ spočítal radní. Výrazně menší je zájem o očkování dětí od 5 do 11 let, kterých bylo v pondělí ráno registrováno jen 271.