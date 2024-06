Liberecký kraj a Ministerstvo dopravy ČR jednají o nových rychlíkových linkách

Liberecký kraj ve spolupráci s ministerstvem dopravy připravuje veřejnou zakázku nazvanou Mini DEAL na nové rychlíkové linky, které by měly být v provozu od prosince 2031. Cílem je integrace rychlíků do integrovaných dopravních systémů a modernizace vozového parku, což by mělo zvýšit komfort cestování.

Liberecký kraj a ministerstvo dopravy jednají o nových rychlíkových linkách. | Foto: Deník/Město Liberec