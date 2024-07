Když mi bylo deset let, stonal jsem a do rukou se mi dostala kniha „Kouzla nejsou žádné čáry“. Stále ji mám. Začetl jsem se do ní, protože kouzla se mi vždycky líbila. Už tenkrát jsem v televizi sledoval různé estrády, ve kterých kouzelník mohl vystupovat. V knížce jsem se dočetl úplně nejzákladnější věci a zatoužil jsem se dozvědět více.

Dá se říci, že vám to musí být naděleno do vínku. A určitě se kouzlení musíte věnovat na sto procent. Jakmile má člověk jiné koníčky jako například sport, s největší pravděpodobností z něj kouzelník nebude. Já jsem v životě nesportoval, a proto jím jsem (smích).

Profesionální kouzelník je člověk, který se už jako kouzelník narodí. Aspoň to tak všude říkám, protože nestačí se jen naučit nějaká kouzla. Člověk je musí umět i předvést a prezentovat je. Tak jako zpěvák se narodí s hlasem od Pána Boha, tak to je i s kouzlením. Prostě musíte mít nějaký předpoklad, abyste magii mohl dělat.

Nejvíce se našel v manipulaci. „Myslím si, že kouzlení má v dnešním světě své místo, protože se snažím svým vystoupením zavést lidi do jiných dimenzí myšlení. Kouzla a magie je nádherné umění přimět diváka uvěřit tomu, co ve skutečnosti nemůže být pravdou,“ řekl v rozhovoru pro Deník Přemek Rajdl alias Magic Rajdl.

Čím vás kouzelnictví vlastně uhranulo?

Odmala se mi líbila cirkusová představení, ale kouzla pro mě byla záhadou a toužil jsem je rozluštit. A když jsem na to přišel, začal jsem se jim sám věnovat, předvádět je. Kouzelnictví se dělí na celou řadu kategorií jako například všeobecná magie, iluze či mikromagie, ale mě to táhlo k manipulacím. To je nejtěžší kategorie, protože je postavena na práci prstů.

Kouzlení jsem se věnoval také spolu s manželkou. Když jsme spolu byli už několik let, sestavili jsme kouzelnickou scénku, která slavila velikánský úspěch jak v tuzemsku, tak i zahraničí. A to jak na festivalech, tak i na varieté či přehlídkách. S touto scénkou jsme si u cirkusu a varieté vytvořili profesionální přehrávky. Kam jsme s ní přijeli na soutěže, tam jsme vyhrávali, a to i nejvyšší ocenění Grand Prix.

Měli jsme to štěstí, že jsme se seznámili s kouzelnickou československou legendou, manžely Dášou a Edou Mazakiánovými. Na jedněch prknech jsme vystupovali s takovými hvězdami jako Ladislav Bareš, Eva Pilarová, Yvetta Simonová či Karel Hála.

Jak ta scénka vypadala?

Scénku jsme nazvali Seznámení. Já jako kolemjdoucí jsem procházel kolem stánku, který stál na jevišti, a snažil se okouzlit sličnou prodavačku. Abych ji zaujal, používal jsem k tomu kouzla a ona mi zase pomocí kouzel odpovídala. Celý děj vyvrcholil po deseti minutách svatebním pochodem, vzali jsme se a já potom vytáhl z klobouku nejdříve jedno a potom i druhé mimino. A vlastně samotný příběh odpovídá i realitě, protože máme dva potomky.

Jste držitelem řady ocenění a diplomů. Která je vašemu srdci nejbližší? Na kterou jste nejvíce pyšný?

Určitě moje první Grand Prix, kterou jsem získal ještě během socialismu. No a pak ta poslední cena, kterou jsem vyhrál na loňské soutěži Kouzelný koktejl v Týnu nad Vltavou. Šel jsem do ní s tím, že si to jen vyzkouším, připomenu si, jaké to je soutěžit na pódiu a umístil jsem se na prvním místě. A diplomy jsem začal sbírat až tehdy, když jsem skončil se zaměstnáním, takže nemám vystavené všechny. Jsem jeden z mála kouzelníků, který je držitelem zatím osmi cen Grand Prix.

Zmiňoval jste, že vás nejvíce vás oslovila manipulace, že?

Manipulace rovná se královna magie. Dá se říci, že Grand Prix vyhrávají převážně manipulátoři, protože je to nejnáročnější kategorie. Musíte být opravdu zruční, trénovat pohyby téměř každý den. Využívám pro manipulaci malé předměty jako například kuličky, mince či karty. Jsou to věci, které se vám musí vejít do ruky. Během koulové elegance se objevují, mizí a barví kuličky různých velikostí. Během programu se také objevují vycházkové hole - špacírky. Na závěr jedna hůl za hudby valčíku začne levitovat a tančit.

Ale těch kategorií je více, že? Jakým dalším kouzlům se věnujete?

Mikromagie je speciální obor, kdy jsou kouzla předváděna v bezprostřední blízkosti diváka a za jeho nutné spolupráce. Divák tak může vidět velká kouzla s malými předměty, kterými je denně obklopen. Kouzlí se tak s kartami, s mincemi a bankovkami, provazem nebo prstýnkem a podobně. Všechny předměty jsou divákům důvěrně známé a o to jsou více překvapeni.

V pořadu „Magické evergreeny“ se mi za doprovodu podmanivé hudby klavíru objevují v rukách a následně mizí různé předměty. Nechybí ani průnik přes pevnou hmotu a na závěr levitace. Retro 30. léta je postaveno na plejádě překvapivých kousků s dobovou hudbou a program jsem sestavil tak, aby se lišil od jiných kouzelnických čísel. U všech představení se snažím působit na více smyslů, aby divák vnímal nejen očima, ale i ušima.

Já osobně mám kouzelnická vystoupení spjatá s kostýmy. Vystupujete v něm taky?

Jsem kouzelník, který si na to potrpí. Nebudu přeci vystupovat v džínech a teniskách. Neexistuje, abych vystoupil v tom, v čem jsem přijel na akci. Dříve jsem hodně používal frak a rukavice, nyní mám odlišný kostým.

Lze vůbec vymyslet vlastní kouzlo? Nebo se přebírá původní a nějakým způsobem inovuje?

Vymyslet kouzlo je věc náhody nebo dlouhého přemýšlení. Většinou kouzelníci používají kouzla, která byla vymyšlena dávno před námi. Technika jde dopředu a zapojuje se do magie, má na ni vliv, inovuje ji. Kouzla je důležité přizpůsobit si ke své osobě, zručnosti, tělu, vzhledu a umět je předvést. Kouzlení tak získá správný efekt a pronikne do podvědomí diváků.

V roce 2012 jste vybudoval Magické sklepení, kde se schází Klub kouzel Liberec, a které o šest let později prošlo zásadní rekonstrukcí. Co vás k tomu vedlo?

Když jsem skončil s podnikáním, chtěl jsem pro kouzla lepší zázemí. Scházeli jsme se s kolegy různě po hospodách nebo v komunitních centrech. Museli jsme za to platit, tak jsem si řekl, že zkusím vymyslet vlastní prostor. O pár let později jsem chtěl sklepení rozšířit, vzniklo jeviště s oponou a VIP místnost. A vzniklo tak kouzelnické divadélko.

Jaké zážitky čekají na návštěvníky divadélka Magické sklepení?

Určitě úžasná atmosféra! Díky všem věcem, které ve sklepení jsou, není důvod, aby se divák cítil stísněně nebo divně. Hraje zde příjemná reprodukovaná hudba, kterou miluji. Je zde hezké prostředí, máme minibar, kde návštěvník může dostat kávu nebo něco k pití.

Samotné představení většinou trvá dvě hodiny včetně přestávky. Když mají lidé zájem, přesuneme se do VIP místnosti, kde pokračuji v kontaktní magii a zájemce naučím i kouzlo. Kouzlím i kvůli tomu, aby se lidé bavili, a nejenom žasli. Protože v první řadě jsou kouzla především zábava!

Vaše jméno je spojeno i s festivalem Ještědský krystal. Věnujete se ještě jeho organizování?

Vzpomínám si, když jsme organizovali první ročník v roce 1980, konal se ještě v tehdejším závodním klubu Plastimat. Další ročníky se přesunuly do libereckého Domu kultury, měli jsme vyprodáno na všechna veřejná vystoupení. Pak přišel převrat a až do roku 2012 se konal pravidelně v tehdejším kulturním zařízení Lidové sady. Po sedmi letech jsem uspořádal vzpomínkový ročník. A jednou za rok v Magickém sklepení pořádám pro kouzelníky setkání kouzelnických pamětníků.

Myslíte si, že v dnešním světě, kde vládne technologie a umělá inteligence, má kouzelnictví své místo?

Myslím si, že má své místo, protože se snažím svým vystoupením zavést lidi do jiných dimenzí myšlení. Kouzla a magie je nádherné umění, jak přimět diváka uvěřit tomu, co ve skutečnosti nemůže být pravdou. Snažím se zavést diváky někam, kde v běžném životě být nemohou, vidět něco, co se jinde neděje, a přesto je to možné. Zažijí zde neskutečné věci, které v životě být nemohou. To je na tom krásné.

Stalo se vám, že někdo přišel a chtěl se od vás učit kouzelnictví?

Lidi, kteří projeví zájem o magii, vítám všemi deseti. Když se objeví adept, kterého to baví, jsem rád. Řeknu mu, ať přijde mezi nás každý čtvrtek večer do Magického sklepení. Tady se scházejí liberečtí kouzelníci a já jakožto prezident Klubu kouzel Liberec setkání organizuji. Můžeme se o tom pobavit, něco ukázat a je otázka, jestli vydrží u toho nebo ne. Je to jenom v jejich rukách.

Mohlo by vás zajímat: Zemřel vám náhle mazlíček? Samoobslužné pietní místo bude brzy v Liberci