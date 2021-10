Doteď si vzpomíná na svůj první kalendář a rozhodnutí, co ho vedlo k jeho tvorbě. „Ryze liberecký kalendář mi tu prostě moc chyběl a lidem z našeho krásného města jistě také, protože loni se po nákladu tisíc kusů doslova zaprášilo, což mě moc těší,“ uzavřel vyprávění fotograf.

Podle něj není Liberecký kalendář nijak zvlášť výjimečný. Snaží se, aby v něm hlavní roli hrály fotografie. Zvolil formát A2 a snímky zasadil do bílého rámečku. To lidé oceňují, protože si mohou později oblíbenou fotku zarámovat. „Nenechal jsem se zatím zlákat například kalendářem stolním, protože v něm už nejde o fotky, ale jen o prostý byznys,“ zdůraznil Drbohlav.

Fotí při procházkách a fotky následně dává na sociální sítě. Ta, která vzbudí největší zájem, se pak stane součástí kalendáře. Sám nemá mezi nimi žádného oblíbence, ale několik snímků z minulých kalendářů se umístilo na předních pozicích ve fotosoutěžích. „Ukazuje to, že se nejedná pouze o fanouškovský kalendář,“ dodal Drbohlav.

„Lidé si na něj zvykli a od léta se ptají, kdy bude k dispozici. Jsem za to rád, i když fotografie architektury a přírody představují okrajovou část mé práce,“ řekl liberecký fotograf.

