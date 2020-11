Toto rozhodnutí odsouhlasilo jedenáct zúčastněných hejtmanů a zasedání proběhne až po té, kdy bude zvolen i hejtman v Karlovarském kraji.

„Pověření hejtmana Libereckého kraje vedením Rady Asociace krajů do ustavujícího zasedání Rady, které jsme odsunuli až po výsledku volby karlovarského hejtmana, považuji za logický krok. Je to stávající místopředseda, který bude i členem skupiny, jež by měla jednat s ministryní financí o kompenzacích pro kraje v souvislosti s propadem daňových příjmů. Propad kraje nepocítí až někdy v budoucnu, potýkají se s ním už letos,“ řekl bývalý 1. místopředseda Rady Asociace krajů a exhejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Na čtvrteční video konferenci hejtmani dále diskutovali o dalším postupu plošného testování v zařízeních sociálních služeb a o ventilátorech a dalších přístrojích pro pacienty s COVID-19.

Půta apeloval na své kolegy, aby upozornili poslance z jednotlivých krajů na důsledky schválení návrhu na zrušení superhrubé mzdy sněmovnou a na fatální dopady tohoto návrhu do rozpočtů nejen vyšších územně samosprávních celků.