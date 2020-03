Liberecko zaznamenalo v posledních dnech nárůst počtu potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Zatímco ještě ve středu 25. března odpoledne hlásili hygienici 24 případů v celém Libereckém kraji, v pátek večer už jich bylo 50. Čtyřiadvacet případů má už samotný okres Liberec. Ještě ve středu odpoledne na Liberecku hygienici hlásili 9 nakažených.

Podle ředitele krajské hygienické stanice Vladimíra Valenty souvisí růst v kraji s růstem případů v celé republice. „Není to o tom, že bychom měli nějaké ohnisko, kde by došlo k explozivnímu nárůstu. Ten nárůst je spíš plošný, pořád vše souvisí s návraty z ciziny,“ popsal v pátek odpoledne Valenta. Nakažení na Liberecku se tedy vrátili ze zahraničí nebo s někým takovým přišli do styku. „Zatím to jsou případy, které ještě dokážeme vytrasovat a vysledovat,“ dodal Valenta.

Podle něj se ale dá předpokládat, že se explozivním ohniskům nevyhne ani Liberecký kraj. Už nyní hygienici evidují mezi nakaženými i zdravotnické pracovníky.

Podle hejtmanova náměstka pro zdravotnictví Přemysla Sobotky se na čtvrteční schůzce s řediteli nemocnic dohodlo, že pacienty, kteří budou potřebovat napojení na plicní ventilaci, bude až do vyčerpání kapacit přijímat liberecký špitál. „Následně se to bude posunovat i na ostatní nemocnice. Doufám ale, že se to nebude tragicky vyvíjet,“ dodal Sobotka.

Hygienici dále pokračují v testování, které souvisí s nákazou jednoho z pracovníků domova důchodců v Českém Dubu. „Tam zatím máme dva potvrzené případy, které nejsou mezi klientelou ani mezi zdravotníky,“ řekl Valenta.

Liberecký kraj hlásí druhý nejmenší počet případů. V kraji je pak nejméně potvrzených na Českolipsku. Jak ale upozornil Valenta, hned zítra to může být jinak.