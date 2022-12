V areálu nemocnice jsou rozmístěny dezinfekce, a to u vchodů i u oddělení, a tak je vhodné je použít. Ve vlastním zájmu i kvůli ochraně pacientů používejte ochranu dýchacích cest, tedy roušku či respirátor, po celou dobu pobytu v nemocnici a respektujte a dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

"Počítat by měli lidé i s tím, že návštěvy může dočasně omezit lékař daného oddělení, a to například z důvodu aktuálního stavu pacienta, z provozních či epidemiologických důvodů," poznamenal mluvčí. Omezení se mohou týkat třeba délky návštěvy, omezení počtu osob, nasazení ochrany dýchacích cest, omezení přístupu dětem do 6 let věku, stanovení času návštěvy nebo úplného zákazu návštěvy.

Zvýšený nárůst nemocných chřipkou a respiračními chorobami zaznamenali i záchranáři. "Případů řešíme hodně a zejména mezi dětmi," potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev.

Situace v Libereckém kraji kopíruje situaci v celé zemi v celkové nemocnosti i mezi týdenním nárůstem nemocných. Ve všech okresech Libereckého kraje byl v uplynulém týdnu překročen epidemický práh. Nejvyšší nárůst nemocnosti 94,1 % je zaznamenán ve věkové skupině 6–14 let, dále pak u nejmenších dětí ve věkové skupině 0–5 let, a to o 41,3 %. "Nemocnost se zvýšila i u chřipce podobných onemocnění, a to o 119 %. V 50. týdnu evidujeme 36 nově potvrzených případů chřipky A, celkově 51 případů," doplnila Zuzana Balašová z Krajské hygienické stanice v Liberci.