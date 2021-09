K vážnější nehodě došlo mezi Pačeřovicemi a Sychrovem na Liberecku. „Zraněného motorkáře jsme sanitkou přepravili se středně vážnými zraněními na traumacentrum liberecké nemocnice," uvedl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Krátce před 14. hodinou pak sanitka vyjela k dalšímu zraněnému motocyklistovi, tentokrát do Jestřebí. Ten utrpěl lehké zranění a k dalšímu ošetření jej záchranná služba převezla do nemocnice v České Lípě.

Hned ke dvojici motorkářů museli v neděli 26. září vyjíždět záchranáři v Libereckém kraji, oba zraněné milovníky jedné stopy převezli se zraněními do nemocnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.