Samotné město provozuje vlastní kamerový systém, který se snaží rozšiřovat na další lokality. Podle Demčáka by ale měla vzejít iniciativa spíše od státu než kraje. „Když ruší a slučuje oddělení, měl by ušetřené finance za nedostatek policistů investovat právě do těchto moderních zařízení, aby trošku odradil podivná individua od páchání trestné činnosti,“ osvětlil.

Kraj nyní podepsal dodatek memoranda, na základě kterého od roku 2022 přispívá na provoz kamerových systémů a servisní práce. Nyní zavázal se k další pětileté spolupráci na spolufinancování provozu a servisních prací, a to zejména po zahájení provozu sedmi nových kamerových bodů v oblasti mikroregionu Frýdlantsko. Jejich provoz by měl začít v roce 2025 a kraj se bude podílet 314 tisíci korunami ročně.

Nová kamera bude i v části obce Višňová, konkrétně se jedná o vesnici Předlánce. „Věřím, že to regionu pomůže. Přesto je třeba si uvědomit, že téměř polovina obvodu naší obce, tedy přibližně deset kilometrů, hraničí s Polskem. To skýtá mnohé možnosti, ale z hlediska bezpečnosti našich občanů a ochrany jejich majetků také velké obavy a starosti,“ podotkl starosta obce Michal Scheidl.

Už dříve tak vytipovali celkově 6 bodů na výjezdových místech z obce, kde by bylo vhodné umístit kamerový systém. Prioritní místo pro zabezpečení obce má být v Andělce u kulturního domu, kudy prochází výjezdová trasa směrem do Polska. „Počet registrovaných trestních činů v obci se v posledních letech drží přibližně konstantně na nižších číslech. To však neznamená, že bychom měli usnout na vavřínech. Oči na stopkách je třeba mít stále. Bohužel tato doba, kdy dochází k enormnímu nárůstu cen potravin či energií, ke snižování kriminalitě nepomáhá,“ dodal Scheidl.

Předloni krajské ředitelství policie spustilo nový moderní kamerový systém. Dvacet kamerových bodů pokrylo hraniční přechody i některá zájmová místa po celém Libereckém kraji. „Nastavený systém přispívá k zajištění bezpečnosti obyvatel. Zároveň slouží i k monitorování některých vozidel, a odhaluje tak další příhraniční trestnou činnost,“ informoval Půta.

Loni se podařilo zapojit do Centrální automatické kontroly vozidel další zařízení, a to průjezdné radary, které mají nainstalovanou kameru s funkcí čtení registrační značky a jsou umístěny na území měst a obcí Libereckého kraje.