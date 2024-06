Noc na neděli byla jednou z nejteplejších v historii měření na našem území. Noční minima se většinou pohybovala mezi 23 až 18 °C, ale například v Hejnicích a ve Frýdlantu na Liberecku teplota neklesla pod 25 °C. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů, zaznamenalo 150 z 260 stanic. Velmi teplo bylo i na hřebenech hor – například na Labské boudě nebo na Klínovci klesla teplota na 17 °C.

Během nedělního odpoledne by měla dorazit studená fronta, kterou budou doprovázet i velmi silné bouřky. Vysoký stupeň nebezpečí, který hlásí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí pro východní část republiky. V Libereckém kraji platí nízký stupeň pro Jablonecko a Semilsko, a to od 12.00 do večerních hodin.

„Bouřky čekáme již během odpoledne. Ve východní polovině Čech a na západě Moravy a Slezska je jejich výskyt předpokládaný do večera, na východě Moravy a Slezska i v první polovině noci na pondělí,“ informovali meteorologové.

Výstraha před silnými bouřkami, neděle 30. června 2024.

Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, většími kroupami a nárazy větru kolem 90 km/h. Přívalový déšť může způsobovat rychlý odtok vody z krajiny, lokální zatopení zejména níže položených míst a prudké rozvodnění malých toků nebo i suchých koryt, a to zejména v oblastech s vyšším nasycením půdy po bouřkách z předchozích dnů.