Za živoucí stříbro České republiky, příklad odolnosti, nezlomnosti, důvěry i sebedůvěry označil šéf Senátu ČR Miloš Vystrčil osobnosti, které od něj obdrželi Stříbrnou pamětní medaili u příležitosti Dne státnosti.

Miloš Zapletal. | Foto: Deník/ Ivan Šiler

Zdroj: Jaroslav ŠťastnýMezi 27 oceněnými byl i liberecký spisovatel a skautský vůdce Miloš Zapletal (1930). Autor Velké encyklopedie her, přeložené do mnoha světových jazyků, včetně japonštiny. Prostějovský rodák, který spolu s Miloslavem Nevrlým vedl od šedesátých let pod hlavičkou turistických oddílů zakázané Skauty a Junáky, se tak ocitl v exkluzivní společnosti. Spolu s ním ocenil Vystrčil také pěvkyni Magdalenu Koženou, biskupa Václava Malého či členy skupiny Spirituál kvintet.