Náměstek primátora Adam Lenert uvedl, že ve zpracovávané územní studii chce město zachovat koncepci představenou veřejnosti, což znamená, že část areálu bude mít smíšenou funkci včetně bydlení. "Petici jsme vzali jako námitku. Pořizovatel územní studie ji vyhodnotí a ještě s Technickým muzeem budeme jednat. Každopádně chceme zachovat ten mix," řekl Lenert.

„Výstaviště údolím Jizerského potoka, výstavním prostorem města, výstavním údolím“, tak zní základní idea územní studie Výstaviště, kterou vypracovala pro město Liberec architektonická kancelář gogolák + grasse. Zahrnuje území, které ohraničuje ze západu ulice Šamánkova a Budyšínská s Tržním náměstím, ze severu ulice Durychova se Štefanikovým náměstím, z východu ulice Vítězná a z jihu Masarykova.

Propojení s takzvaným Zlatým křížem pak předpokládá v budoucnosti pokračování ideje údolí směrem k zoologické zahradě. V rámci výstaviště se počítá se zachováním veřejné funkce, ale zároveň přibude občanská vybavenost. V zadní části směrem k Durychově ulici lze umístit městské bydlení v obdobném charakteru navazující čtvrtě.

Technické muzeum v nevyužívaném areálu začalo působit před deseti lety. Původně bylo v jednom pavilonu a postupně se rozšířilo do dalších. Prakticky tak nyní zabírá většinu území bývalého výstaviště.

Podle návrhu studie se pro muzeum počítá se zachováním dvou pavilonů, které jsou podél Masarykovy ulice, a nahrazením severních pavilonů B až D novými domy. Podle Lenerta ale není vyloučeno, že i ty by v budoucnu mohlo muzeum částečně využívat.

„V té části bydlení může být v dolních prostorech část Technického muzea, popřípadě výstavní plochy," dodal náměstek. I tak by se ale plocha muzea zmenšila. Vedení města už dříve uvedlo, že schválení územní studie podle navrženého konceptu by na rozsah expozic Technického muzea nemělo mít žádný vliv minimálně do roku 2034.

„Určitě se tam příštích deset let nic bourat nebude," uvedl před měsícem při veřejném projednání studie primátor Jaroslav Zámečník. Náklady na částečnou přestavbu výstaviště odhaduje na stamiliony.

