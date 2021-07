„Volné termíny jsou teď prakticky okamžitě, takže registraci považuji za malou překážku k rychlému očkování. Očkovací centrum umožní vakcinaci neregistrovaným během celé své pracovní doby,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Zájemci o očkování musí mít občanský průkaz, platnou kartičku zdravotní pojišťovny a musí jim být více než 16 let. Termín pro druhou dávku se pro neregistrované automaticky naplánuje za 21 dní po termínu 1. dávky a není možné jej měnit. Otevírací doba očkovacího centra je od pondělí do neděle od 7.30 do 19.30.