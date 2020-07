Na náměstí Dr. E. Beneše probíhá výměna zrezivělého a poruchového vodovodu z roku 1928. Aby se nemuselo kopat znovu, tak dojde rovnou k opravě plynovodu. Jedná se o sdruženou investici, kdy jednotlivé stavební práce na sebe navazují.

Náměstí zůstane rozkopané až do září. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

Nakonec tady město obnoví kamennou dlažbu. Všechny práce budou dokončeny do konce září. Plánovanou výměnu 92 let starého poruchového vodovodu v délce 61 metrů zahájila Severočeská vodárenská společnost a.s. koncem června. Potrubí je zastaralé, poruchové, a zkorodované. Na tento řad je rovněž napojena městská kašna. Kamerová prohlídka prokázala, že kanalizace z roku 1998 v dobrém technickém stavu a není třeba ji rekonstruovat.