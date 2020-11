Děti z prvních a druhých tříd se ve středu opět vrátily do lavic, skončila jim distanční výuka. Učení ale bude složitější než před koronavirovou krizí, stejně tak starost o děti v družinách.

Děti z prvních a druhých tříd se ve středu opět vrátily do lavic. | Foto: Jakub Volný

Podle ředitelky Základní školy v ulici 5. května Ivety Rejnartové je distanční výuka s malými dětmi náročná nejen pro učitele, ale zejména pro děti i jejich rodiče. „Sotva se prvňáčci ve škole rozkoukali, začali rozumět školnímu režimu a způsobu práce, přišla zpráva o uzavření škol. Dostali se do izolace a museli se popasovat se samostatnou prací. Bez pomoci rodičů by to nešlo. On-line hodiny jsou pro takto malé děti velmi zatěžující,“ doplnila.