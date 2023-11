Den štědrosti a dobrých skutků, tzv. Giving Tuesday, už potřetí zorganizovala liberecká pobočka humanitární organizace ADRA. Tato myšlenka před lety vznikla na pobočkách v severní Moravě a našla si cestu i do Libereckého kraje.

Děti ze ZŠ Sokolovská v Liberci se zapojily do Giving Tuesday. | Video: Martin Štefanov

Letos se do akce zapojilo přes třicet mateřských, základních i středních škol. „Prostřednictvím darování hračky v Giving Tuesday se mohou štědrosti učit i ti nejmenší. Věříme, že jim to do života zůstane,“ řekla Lucie Nováková z Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje.

Jednou ze škol, která se k projektu přidala, byla i liberecká ZŠ Sokolovská. Místní školáci už od rána nosili hračky s příběhem, ať už se jednalo o plyšáky, panenky či stolní hry. „Knížky jsem už přečetl a chtěl bych, aby si příběhy užily další děti a aby jim udělaly radost tak jako mě,“ svěřil se malý dárce. Další dívenka přinesla batoh plný hraček. „Už si s nimi tolik nehraji, ale věřím, že potěší další děti," podotkla.

Za svou štědrost pak malí dárci dostali ručně vyrobené a jednoduché panenky a panáčky Hadráčky, kterým mohou dokreslit očička, ústa a ouška. Středoškoláci obdrželi za darování knížky nebo třeba stolní hry, osvědčené a praktické bílé ubrousky, na které si mohou prostřít třeba svačinu. „Darováním hračky, knížky nebo i sportovního vybavení děti a studenti napomohou dobré věci hned třikrát,“ podotkla Nováková.

Hračky následně putují do charitních ADRA obchodů v Liberci, Jablonci, Turnově i Rumburku a obchůdky se před Vánoci promění v hračkářství, kam mohou přijít i rodiče, kteří nemají tolik peněz a mohou udělat svým dětem hezké Vánoce. Výtěžek z prodeje je pak využit na charitativní projekty ADRA, v Libereckém kraji konkrétně na podporu a rozvoj dobrovolnictví i dobrovolnických programů.

„Každoročně vnímáme, že jsou lidé v tomto období citlivější a vnímavější a díky tomu do našich obchodů přichází mnoho dárců i lidí, kteří pomoc potřebují. Kdyby kdokoli chtěl naše obchody navštívit, ať již jako dárce, nebo jako kupující, je srdečně vítán,“ uzavřela Lucie Nováková.