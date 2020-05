Diváci o prodlouženém víkendu od 1. května až do 4. května zcela využili kapacitu provizorního kina. „Z důvodu omezené kapacity centrálního parkoviště u Home Credit Areny a kvůli dodržování všech nezbytných hygienických pravidel nemohli organizátoři vyhovět všem zájemcům o filmy, proto jsme rozhodli o prodloužení celé akce až do středy 6. května,“ uvedl Martin Trita, marketingový manažer SFM Liberec.

Během bonusových dnů připravili organizátoři pro diváky celkem tři další filmy a na své si přijdou i nejmladší diváci. V úterý se bude od 20:00 promítat film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka, ve středu pak od 17:00 animovaný film Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon. Nestárnoucí klasika Pomáda následuje taktéž ve středu od 20:30. Prodej vstupenek bude opět probíhat výhradně online v síti Ticketportal. Jejich cena zůstává 298 Kč za celé auto.

Program:

Pondělí 4. 5. 2020 od 16:00 – Přes prsty (ČR, 2019, 101 minut)

Pondělí 4. 5. 2020 od 20:00 – V síti (ČR, 2020, 100 minut)

Úterý 5. 5. 2020 od 20:00 – Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka (ČR, 2012, 102 minut)

Středa 6. 5. 2020 od 16:00 – Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon (Velká Británie/USA, dabing, 2019, 86 minut)

Středa 6. 5. 2020 od 20:30 – Pomáda (USA, dabing, 1978, 106 minut)



Celá akce zaznamenává od diváků, kteří se vrací, nadšené a pochvalné ohlasy. „Zažít autokino byl vždycky můj sen, který jsem znala jen z amerických filmů. Musel přijít až koronavirus, abychom se něčeho takového dočkali i u nás. Musím pochválit naprosto perfektní organizaci,“ hodnotí Veronika Slavíková, která vyrazila s celou rodinou na sobotní film Mimi šéf.

Všechna víkendová promítání připravili organizátoři tak, aby byla dodržena všechna platná nařízení vydaná v souvislosti s koronavirem, a aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu mezi návštěvníky i organizátory. „Celé autokino bylo neuvěřitelně skvěle zorganizováno. Vše běželo plynule, nikde nevznikalo žádné čekání a jako bonus byli všichni organizátoři vždy skvěle naladění – to nám celý zážitek z filmu ještě umocnilo,“ dodává David Porš.



„Velmi si vážíme skvělé zpětné vazby na projekt Autokina u Arény, i ta nám dodává další motivaci pro prodloužení celé akce o další 3 promítání. V současné době nevíme, zda budeme Autokino v budoucnu ještě opakovat, to závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je i to, jaký bude o podobné akce zájem, až se obnoví provoz standardních kulturních institucí,“ dodává Martin Trita. Akce u Home Credit Areny však nekončí – samotné Autokino u Arény je první akcí z připravovaného zážitkového festivalu Léto u Arény, kdy se budou pro diváky konat nejrůznější kulturní i vzdělávací akce, a to vždy za dodržování právě platných bezpečnostních nařízení.



Vstupenky na nová představení je možné zakoupit zde https://bit.ly/autokino-u-areny, více informací naleznete na facebookových stránkách Home Credit Areny a festivalu Léto u Arény.

Praktické informace:

Místo konání: centrální parkoviště u Home Credit Areny

Příjezd na místo je možný 60 minut před začátkem jednotlivých představení.

Vjezd z ulice Máchova.