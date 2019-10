Dokumentární snímek Češi zachraňují… zubry v Česku, na jehož vzniku se podílela Zoo Liberec s Českou televizí a Českou koalicí na ochranu biodiverzity (CCBC), uspěl na prestižním festivale EKOFILM. Získal zde Cenu prezidenta festivalu Ladislava Míky.

Zubr evropský. | Foto: Archiv Zoo Liberec

„Vítězný snímek mapuje snahy a aktivity biologa Miloslava Jirků a žurnalisty Dalibora Dostála, kterým se navzdory mnoha překážkám podařilo úspěšně navrátit velké kopytníky zpět do naší přírody do oblasti opuštěného vojenského prostoru u Milovic. Tento jejich jedinečný ochranářský počin názorně ukazuje, jak vysazení zubrů, praturů a divokých koní zpět do krajiny vedlo k obnově zničeného ekosystému a pomohlo k návratu mnoha vzácných rostlin a živočichů zpět do české přírody,“ sdělila mluvčí zoo Barbara Tesařová.