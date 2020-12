Otevření se ale neobejde bez omezení. Z bezpečnostních důvodů zůstanou i nadále uzavřeny vnitřní prostory pavilonů a počet návštěvníků v jeden okamžik nesmí přesáhnout hranici 1000 osob. Dočasně zrušeny budou i pravidelná komentovaná krmení zvířat a plánované adventní akce pro veřejnost.

Dle vládního nařízení je omezen počet návštěvníků zoologických zahrad v jeden čas na 25 % z maximální kapacity areálu zoo a ve vnitřních prostorách může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m² vnitřní plochy. V provozu ale zůstane Dětské hřiště i bistro Gibon, které bude obsluhovat návštěvníky podle pravidel stanovených pro provozování restaurací.

Povinná jarní i podzimní uzávěra, která trvala celkem 103 dní, přinesla liberecké zahradě obrovské ekonomické ztráty. V roce 2019 dorazilo do zoo od začátku roku do konce listopadu celkem 385 531 osob. Letos to bylo o 113 052 méně. Kromě zisku ze vstupného Zoo Liberec tratí i na výnosech z provozu bistra a restaurace, prodeje suvenýrů, pronájmu stánků či parkovného.

Pokud by libereckou zahradu chtěli lidé podpořit, možností je celá řada. Mohou zoo navštívit, nakoupit maličkost v e-shopu zoo, finančně podpořit vybraný druh zvířete, koupit sponzorskou lavičku nebo pořídit křišťálový lístek na Stromě biodiverzity, který stojí ve vstupní hale zoo.