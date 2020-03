V zimě se tu běžkuje a v létě se zde lidé baví na Benátské. Teď se ale stal sportovní areál ve Vesci útočištěm krajské záchranné služby. Záchranáři sem jezdí dezinfikovávat svá vozidla a další vybavení. Ve čtvrtek tu také vyrostla mobilní výjezdová základna.

Záchranáři ji podle svého mluvčího Michaela Georgieva využijí v případě, že by bylo nutné některou stávající základnu dezinfikovat, a nebyla by tak schopná sloužit

Základnu tvoří čtyři kontejnery – dva obytné, jeden skladový a jeden pro sociální zařízení. „V případě potřeby je možné kontejnery, v nichž by bylo nouzové zázemí pro posádky, přemístit kamkoli po kraji. Z nich bychom pak za pacienty vyjížděli do okamžiku, než bychom se mohli vrátit do normálních prostor,“ popsal Georgiev.

Podle šéfa záchranky Luďka Kramáře přijali záchranáři bezpečnostní opatření z důvodu prevence před případnou kontaminací virem. „Nic podobného snad nehrozí, ale musíme být připraveni,“ řekl.

Ve Vesci také sídlí speciální HART tým. „Tedy skupina se speciálním vybavením k převozu pacientů s podezřením nakažení koronavirem. Čtyřčlenné týmy se zde střídají po dvanácti hodinách,“ uvedl Georgiev. Vypomáhají zde podle něj také studenti záchranářského oboru liberecké univerzity.

Záchranáři už od minulého týdne objíždějí kraj a ve spolupráci s lékaři zajišťují odběry u pacientů, u kterých to doporučí hygienici. Původně takto jezdila jedna sanitka, pak se kvůli zvýšené potřebě přidala druhá.

Ve středu vzniklo odběrové místo také v areálu Krajské nemocnice Liberec, a to u bývalých autodílen na Husově ulici. Ani to ovšem nefunguje pro každého, i zde musejí pacienta k odběru indikovat hygienici.

„Pacient má přijet autem do areálu nemocnice a zaparkovat ve stanu, do kterého za ním přijde zdravotník v ochranném obleku. Ten otevřeným okénkem odebere biologický vzorek, předá jej k laboratornímu vyšetření a pacient může odjet,“ popsal krajský mluvčí Filip Trdla.

Před nemocnicí pak vyrostl i další, armádní stan. Ten poslouží jako urgentní příjem pro pacienty s vážným podezřením na koronavirus.

Ve čtvrtek také znovu zasedl krajský krizový štáb. Hejtman Martin Půta po jeho jednání informoval, že se v kraji chystají úpravy v jízdních řádech. „Budeme vyhodnocovat dopravu tak, aby zůstaly zachovány linky, které se využívají, a naopak budeme omezovat linky, které jezdí prázdné. Je to opatření nejen ekonomické, ale z dlouhodobého hlediska má šetřit pracovní síly zaměstnanců v dopravě, které můžeme v budoucnu potřebovat,“ nastínil Půta.