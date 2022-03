„Výšinu jsme získali k pronájmu od 1. prosince 2021 a hned první týden jsem začali vyklízet a uklízet, protože za předchozích devět let se uvnitř nakupilo opravdu hodně věcí, hodně jich bylo opotřebovaných, zvedastovaných nebo starých. Než jsme všechno vyvezli, zabralo nám to nejméně 14 dní. Pak se začalo s úklidem a přestavbou,“ popisuje Martin Hřebík, který je společně s Janem Fantou současným provozovatelem Liberecké výšiny. Ti už provozují několik jiných podniků v Liberci, například kavárnu Praha nebo kluby Top Star a Lípa a další.

Nyní mají za sebou tři měsíce intenzivní práce a ještě není zcela hotovo. Nicméně první návštěvníky přivítali v pátek 4. března.

„Co tady bude, napovídá už naše logo – tedy rozhledna, hotel, restaurace. To vše zůstane, restaurace prošla velkým omlazením, je nově udělaná kuchyň. Udělali jsme nové věci, které nejsou na první pohled vidět, třeba světelné rozvody vůbec neodpovídaly normám a podobně,“ popisuje Martin Hřebík.

Návštěvníci se mohou těšit samozřejmě na otevřenou rozhlednu, která nabídne po vyšlapání 107 schodů výhled na Liberec, na Jablonec nad Nisou i do okolních lesů. Otevřená bude v době, kdy bude otevřená restaurace, tedy od 10.30 do 22 hodin. Vstupné bude symbolických dvacet korun a návštěvníky bude pouštět do věže turniket.

Uvnitř budovy je jeden větší sál, určený zejména pro svatby, oslavy nebo větší akce, kapacita sálu je asi 100 lidí. Hned vedle je restaurace s kapacitou přibližně čtyřiceti lidí, ale v letních měsících k tomu lze připočítat ještě oblíbené posezení venku na terase. Tu ještě provozovatelé rozšíří a zachovají ji v podobě, jakou mají přicházející lidé rádi, tedy turistické, navíc k ní přibyde letní bufet. „Přesně takovou ji chceme zachovat, pro kolemjdoucí, turisty, lidi na procházkách, rodiny s dětmi na výletě. Ti všichni mají zájem, vždyť od prvního dne, kdy jsme zavřeli, nám tady buší na dveře ne desítky, ale stovky lidí, že chtějí dovnitř. A je jedno, jestli je zima a mráz anebo sluníčko. A my je museli všechny odmítat, bylo to až trochu smutné, ale snad si to teď vynahradí. Ale samozřejmě, že to nebude pouze pro turisty, ale i pro lidi, kteří se sem přijedou naobědvat nebo se staví na dobrou večeři,“ líčí Martin Hřebík a dodává: „Ale všem můžu slíbit, že i když tady bude třeba svatba, vždycky bude otevřeno, vždycky tady turisté něco najdou“.

Z kuchyně bude vonět klasika. „Vařit chceme tradiční českou kuchyni, nějaké minutky, do budoucna jídla z grilu a něco z naší domácí udírny,“ prozradil šéfkuchař Milda Kasal. Obměny se dočkal sortiment piva, zařadili Plzeň a místní cvikovskou sklářskou osmičku. „Ta se hodí pro turisty, aby se osvěžili, moc je to neopilo a mohli pokračovat dál,“ podotýká Martin Hřebík.

Děti, rodiny a výletníci zůstanou hlavní cílovou skupinou provozovatelů. Těšit se tak nejen Liberečané mohou na tematické akce, které odstartovaly víkendovou otvíračkou s pohádkovými bytostmi na rozhledně a dalším zábavným programem. Hlavně v létě bude program pestrý, pro děti tu postaví i prolézací hrad, aby si jejich rodiče mohli v klidu vypít třeba pivo nebo limonádu.

Hned první hodiny po otevření si nenechaly tuto možnost ujít desítky lidí, které čekala modrobílá slavobrána z balónků. „Moc se nám tu líbí, máme z toho radost. Hlavně aby to vydrželo a přejeme novým nájemcům, ať jim to funguje. My určitě chodit budeme,“ řekla jedna z prvních návštěvnic Jana Nová, která se přišla podívat s rodinou.

Budova Liberecké výšiny připomínající středověký rytířský hrádek byla vystavěna v letech 1900 – 1901 na náklady místního textilního magnáta Heinricha Liebiega, známého mecenáše a milovníka umění. Plány vypracoval norimberský architekt Josef Schmitz společně se svým mladým kolegou Jakobem Schmeissnerem rovněž z Norimberku. Ke stavbě byl mimo jiné využit materiál ze zbořených historických budov v Norimberku. Hrádek nazvaný Heinrichswarte byl později přejmenován na honosnější Hohenhabsburg. Po roce 1918 nesl název Liebiegwarte a po roce 1945 byl přejmenován na Libereckou výšinu. V letech 1960 až 1969, kdy byl již ve správě státního podniku Restaurace a jídelny Liberec, prošel velice necitlivou rekonstrukcí v režii zdejšího Stavokombinátu, která bohužel smazala většinu jeho původní krásy. V roce 1999 byl pro celkovou zchátralost uzavřen a zůstal opuštěný. Náročnou rekonstrukcí prošel v letech 2011 až 2013 a nyní na ni navázala modernizace interiérů.