Hlasovat můžete ZDE

Už pošesté mohou letos milovníci divadla rozhodnout o tom, komu připadne Liberecká Thálie. Diváckou anketu vyhlašuje tradičně Divadlo F. X. Šaldy ve spolupráci s Libereckým deníkem.

Liberecká Thálie se uděluje v kategorii opera, činohra a balet. „Letos se navíc hlasuje i v mimořádné kategorii Divadlo online, protože část sezony bylo divadlo se svým publikem ve spojení pouze přes monitory, obrazovky a displeje elektronických zařízení,“ upozornila ředitelka scény Jarmila Levko. Kromě jména vybraného umělce z činoherního, operního nebo baletního souboru vybírají diváci také inscenaci nebo roli, za kterou umělce nominují. „Členové souborů tak získají cenou zpětnou vazbu za konkrétní výkony,“ doplnila Levko.

Své hlasy mohou diváci udělovat na webu divadla nebo formou kuponů v Libereckém deníku. Kvůli uzavření divadel kvůli koronaviru ale byla letos zrušena forma hlasovacích lístků. I tak mají ale hlasující opět výjimečnou možnost získat hodnotné ceny, pokud zašlou svůj hlas prostřednictvím kupónu v Libereckém deníku.

„Soutěží se o abonmá na rok 2021 dle vlastního výběru, o blokové předplatné v hodnotě 2 200 korun a o dvě vstupenky na libovolné představení do Malého divadla a limitované tričko Prvního divadelního seriálu Operace Archa a pamětní placku divadla,“ upřesnila Michaela Pompová z marketingu divadla.

Hlasování potrvá do 20. srpna. Kdo získá skleněnou plastiku, kterou do soutěže už tradičně věnuje Nadace Preciosa, bude známo 1. září v rámci otevřeného představení na náměstí před libereckou radnicí.

„Letos nabídneme divákům taneční vystoupení s názvem Liberecký baletní koktejl,“ uvedl mluvčí divadla Jakub Kabeš. O případných omezeních kvůli koronaviru je podle něj zatím předčasné mluvit. „Zatím nevíme, jaká bude situace za měsíc, vyhlášení i samotné přestavení se navíc koná venku,“ doplnil.

Loni u diváků opakovaně bodovala pěvkyně Lívia Obručník Vénosová, herečka Karolína Baranová a tanečník Rory Ferguson. Vénosová si pro cenu přišla už potřetí. Divákům se nejvíc líbila ve Verdiho operách – jako Aida ve stejnojmenném díle a jako Leonora v inscenaci Trubadúr. Baranová vyhrála v anketě vůbec poprvé. Diváky nejvíc bavila v roli Lujzy v Atomové kočičce a jako Darja Pavlovna Šatovová v Běsích. Kategorii tance ovládl Ferguson už podruhé v řadě. Dvakrát v historii ankety ocenili diváci rovněž herce Martina Polácha a tanečníka Jaroslava Koláře.

Deník a liberecké divadlo anketu poprvé vyhlásily v roce 2015, tehdy hlasovalo přes 11 tisíc diváků. Jejich počet se během pěti let vyšplhal na 20 tisíc. Oblibu anketa získala i mezi samotnými umělci. „Od diváků je to obrovský dárek, který musí každého herce potěšit. Není to Thálie, kterou uděluje herecké prezidium. Tady je prezidiem liberecký divák. Pro herce je to obrovské ocenění,“ uvedl k anketě bard činohry libereckého divadla a zástupce herecké asociace Ladislav Dušek.

„Velmi mě těší, že se anketa před šesti lety ujala a že ji za svou vzali diváci, kteří tak mohou vzdát hold svým umělcům za odvedenou práci,“ shrnula ředitelka divadla Jarmila Levko.