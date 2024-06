Ve své bakalářské práci se zabývám Malým náměstím v Liberci, které vnímá jako vstupní bránu do historického centra města. Jak ale sama přiznala, zpočátku vybírala mezi více místy, které by si podle ní zasloužily pozornost. Ať už se jednalo o oblast Libereckých výstavních trhů či prostor před Střední průmyslovou školou na Masarykově třídě.

Annu Böhmovou během středoškolských let zaujala architektura a veřejný prostor. Jelikož žije v Liberci celý svůj život, naučila se vnímat nedostatky parků, náměstí, ulic a dalších veřejných prostranství. Tento zájem se rozhodla přetavit ve svou profesní budoucnost a aktuálně dokončuje poslední rok bakalářského studia oboru Tvorba ve veřejném prostoru na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Malé náměstí leží mezi závěrem barokního kostela sv. Kříže, za Sokolovským náměstím. Je to taková poměrně malá plocha ve tvaru čtverce. Ústí do něj třeba Větrná ulička s Valdštejnskými domky. Podél celé jedné strany vede rušná Chrastavská ulice.

Vede sem i ulice U Lomu, která dále pokračuje do dolního centra Liberce. „Sama jsem místu nikdy moc nevěnovala příliš pozornosti, ale když jsem se nad ním začala zamýšlet více, usoudila jsem, že si rozhodně zaslouží pozornost veřejnosti, a diskuzi o jeho současném stavu a jeho budoucnosti,“ osvětlila.

Během tvorby bakalářské práce oslovila občany města s dotazníkem a následovala veřejná beseda. Chtěla zjistit, jak vybrané místo vnímají lidé, kteří v okolí bydlí či pracují a přichází s ním tak do denního kontaktu. Zajímalo ji, jaká podoba by jim nejvíce vyhovovala.

Drtivá většina zapojených se na svých závěrech shodla. Vadí jim, že náměstí slouží jako parkoviště a zároveň se ukázala nespokojenost s asfaltovým povrchem v dané lokalitě a absence zeleně a posezení.

„Co by zde místní rádi v budoucnu měli kromě jiného povrchu, zeleně a posezení je i vodní či sochařský prvek a realizace kulturních akcí. Opakovalo se i přání o konání farmářských trhů,“ shrnula závěry studentka.

Vrcholem jejího snažení se tak stala akce Malé náměstí jinak, která se uskuteční v sobotu 8. června a alespoň částečně splní přání místních. Místo se tak na den promění a ožije bohatým programem pro celou rodinu. Celé odpoledne budou probíhat komentované prohlídky v přilehlé zahradě kostela pod taktovkou historika Milana Svobody, děti i dospělí si budou moci potisknout tričko či vyrobit placku.

„Celým odpolednem bude provázet i živá hudba. Dále budeme společně malovat na asfalt, a chybět nebude ani občerstvení jako domácí pečivo, a jídlo a pití od vinného baru Světoběžník,“ nastínila program akce jeho organizátorka s tím, že získala finanční podporu od města.

Liberec vnímá jako město s jedinečnou atmosférou. Přirovnává ho ke koláži velmi různorodých prvků, které k sobě úplně nesedí, ale často pak ve výsledku spolu fungují, a to ji baví. Zároveň ale cítí, že v některých ohledech město pokulhává, ať už se jedná o nedostatek příjemných parků a náměstí, kam by se šla ráda posadit. Uvědomuje si ale, že to často souvisí s nedostatkem financí.

A jak vidí svou budoucnost? „Doufám, že se mi teď v červnu podaří úspěšně obhájit bakalářskou práci a získat titul u nás na liberecké univerzitě.. Od srpna pak začínám dvouleté studium v estonském Tallinnu, kde budu studovat obor Urbanismus,“ uzavřela Anna Böhmová.

