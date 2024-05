Liberecká rodačka uspěla v soutěži krásy. Veronika Biasiol získala korunku

V soutěži zabodovala i pětadvacetiletá liberecká rodačka s italskými kořeny Veronika Biasiol, ta získala korunku Miss Grand International. Bude tak reprezentovat Českou republiku na Miss Grand International v Thajsku. „Věřím, že celý můj život směřoval k tomuto momentu. Na všech svých snech jsem pracovala tvrdě,“ svěřila se vítězka.

Na Instagramu ji sleduje téměř 225 tisíc uživatelů. Ve své tvorbě se zaměřuje na módu, úspěšně rozjela svoji značku kosmetiky. Trpí neinfekčním kožním onemocněním zvaným vitiligo, které léta tajila před veřejností. Při tomto onemocnění dochází ke ztrátě pigmentace kůže. Vznikají tak bílé, často symetrické a ostře ohraničené skvrny. „Nehledím příliš do budoucna stejně jako do minulosti. Snažím se zaměřovat se pouze na přítomnost a užívat si ji. Všechny své dosavadní cíle jsem si vždy stanovila v horizontu pár let, spíše měsíců,“ dodala influencerka.

A jak vnímá smysl života? „Mým smyslem života je neustálý růst a seberealizace, jak v osobním, tak profesionálním směru. Chci dosahovat svých cílů, a zároveň přispívat k pozitivnímu rozvoji společnost. Věřím, že každý z nás má schopnost a povinnost dělat svět kolem sebe lepším místem, a já se snažím žít podle tohoto přesvědčení každý den,“ odpověděla na otázku.

Vítězka Adéla Štroffeková se radovala z korunky, která září v křišťálových a emeraldově zelených barvách, její lesk zdůrazňuje stříbro po celém povrchu. Nese název Grand Crystal Charm, tedy Velkolepé křišťálové kouzlo či půvab, a opět ji vyrobil tým Olgy Kopalové Rynešové z jablonecké firmy ŠENÝR Bijoux. „Naše korunka Grand Crystal Charm pro mne představuje půvab a kouzlo mladých dívek, které se ucházejí o titul královny krásy, a také jejich křehkost a zároveň sílu, vznosnost a noblesu. Jsem přesvědčena, že mnohé ze soutěžících dokáží změnit a posunout nejen sebe ale i něco zásadního ve světě. Jak jsem poznala dívky tohoto ročníku, mají rozhodně nabito a věřím, že budou důstojně reprezentovat naši republiku,“ uvedla Olga Kopalová Rynešová, majitelka ŠENÝR Bijoux.