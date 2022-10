Na závěr celého projektu nazvaného „Do we teach the same way?” se zástupci všech zúčastněných škol sejdou na semináři v Liberci. Představí zde svá doporučení, jak výuku na průmyslových školách v jednotlivých zemích inovovat. „Chceme, aby nově navázané kontakty učitelů po skončení projektu umožnily i studentům lepší zapojení do mezinárodních projektů nebo soutěží," zdůraznil Semerád.

Se zpracováním projektu pomohla krajská Agentura regionálního rozvoje z kapacit projektu Smart Akcelerátor. „Liberecký kraj je považován za významné průmyslové centrum země. Aby si tento status i do budoucna zachoval, je zapotřebí pečovat o úroveň technického vzdělávání v regionu,” dodal Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.