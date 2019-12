Liberecká policie pátrá po ženě, která by ji dopomohla k objasnění případu krádeže. K té došlo 25. září 2019 v 17.00 hodin.

Policie pátrá po totožnosti ženy, která by mohla dopomoci k objasnění případu krádeže. | Foto: KŘP Libereckého kraje

„V uvedené době došlo k fyzické konfrontaci mezi obsluhou prodejny v budově nádraží Českých drah v Liberci v ulici Nákladní a neznámou ženou. Ta měla následně odcizit balík 198 kusů jízdenek v hodnotě bezmála 4tisíc korun. Důležité svědectví by mohla do případu vnést žena, kterou ve vestibulu nádraží zachytila bezpečnostní kamera,“ uvedl mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. Policie v této souvislosti pátrá po mladé svědkyni ve věku od 18 do 28 let, střední postavy, 155 až 165 cm vysoké, která byla oblečená do černých elastických kalhot, černé bundy v délce pod boky, na zip s bílým pruhem na prsou a bílými puntíky.