Šest zaměstnanců nepřetržitě provádí ve dvou dvanáctihodinových směnách testy na nový koronavirus a vyšetřuje vzorky „běžného“ provozu. Nemocnice o tom informovala na facebookovém profilu.

„Sice došlo k omezení běžné práce, ale i tak jde o obrovský nárůst. Denně vyšetřujeme jen na COVID-19 mezi 250 až 350 vzorky. Ve dvou směnách na tom usilovně pracuje pět zaměstnanců mikrobiologie plus nám pomáhá jeden z genetiky. Je to tak trochu zkouška, jak bychom mohli společně pracovat po vybudování Centra urgentní medicíny, kdy by mělo dojít ke sloučení laboratoří. Každopádně bych chtěl kolegům z genetiky velice poděkovat jak za personální, tak i přístrojovou výpomoc,“ říká klinický bioanalytik Martin Kracík.

Ten také dodává, že PCR testy jsou jen poloautomatické, několik úkonů vyžaduje lidský zásah. A je to podle Kracíka práce náročná na soustředěnost a přesnost. Nemocnice pracuje na dalším posílení, a to včetně personálního, kdy by v laboratoři mělo pracovat osm lidí.

V Libereckém kraji se kromě Liberce provádějí testy také v nemocnici v České Lípě, kde se počet testů v současné době pohybuje kolem 60 denně.